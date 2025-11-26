"Друзья" уже в McDonald's: как выглядят игрушки и в каком меню их искать

В McDonald's появилось лимитированное "Friends Меню". Уже с 26 ноября фаны сериала "Друзья" смогут приобрести коллекционные фигурки и особое меню.

Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе McDonald's.

Что известно о "Друзьях" в лимитированной серии

"Ваш заказ в "МакДональдз" может рассказать о вас не меньше, чем любимый персонаж сериала.

Кто-то никогда не делится наггетсами, кто-то всегда выбирает одни и те же блюда, а кто-то любит необычные сочетания, например картофель фри с мороженым.

"Friends Меню" - это не только набор блюд, но и символ наших привычек, общих воспоминаний и моментов, и тепла, которым мы делимся с друзьями", - рассказали в компании.

"Друзья" теперь в McDonald's (фото предоставлено пресс-службой)

Фанов культового сериала ждет особая возможность окунуться в мир сериала. И в этом помогут не только игрушки.

"С "Friends Меню" мы даем клиентам возможность еще раз пережить знакомые сцены и вспомнить любимых героев, одновременно наслаждаясь классическими блюдами "МакДональдз". Ведь самые яркие воспоминания создаются именно здесь - рядом с близкими, с порцией картофеля фри или за просмотром любимых сериалов", - отметила Морган Флэтли, глобальный директор по маркетингу и руководитель отдела новых бизнес-проектов "МакДональдз".

Каждый бокс "Friends Меню" это тематическая коробка, украшенная изображениями известных сцен из сериала.

Вместе с меню клиенты могут приобрести одного из шести эксклюзивных коллекционных персонажей из "Друзей".

"Друзья" теперь в McDonald's (фото предоставлено пресс-службой)

Все фигурки изображают героев в их характерных образах или с любимыми спутниками:

Росс с обезьянкой Марселем

Рэйчел, которая подает кофе

Моника в роли шеф-повара

Фиби, играющая на гитаре

Чендлер с цыпленком

Джои с утенком.

Фигурка из "Friends Меню" (фото РБК-Украина)

Что входит в "Friends Меню"

Фанаты могут заказать "Friends Меню", в состав которого входит бургер или наггетсы на выбор.

Также на выбор будут большая картошка фри, дипы, салат или картошка фри с сырным соусом и беконом и напиток.

Кроме того, каждое "Friends Меню" содержит коллекционную фигурку и соус "Маринара от Моники" - ароматный итальянский соус из помидоров, чеснока, лука и зелени.

Фигурка из "Friends Меню" (фото РБК-Украина)

Купить меню с фигурками можно во всех ресторанах сети в Украине до 16 декабря или до момента распродажи коллекции.