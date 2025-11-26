"Друзья" уже в McDonald's: как выглядят игрушки и в каком меню их искать
В McDonald's появилось лимитированное "Friends Меню". Уже с 26 ноября фаны сериала "Друзья" смогут приобрести коллекционные фигурки и особое меню.
Об этом РБК-Украина рассказали в пресс-службе McDonald's.
Что известно о "Друзьях" в лимитированной серии
"Ваш заказ в "МакДональдз" может рассказать о вас не меньше, чем любимый персонаж сериала.
Кто-то никогда не делится наггетсами, кто-то всегда выбирает одни и те же блюда, а кто-то любит необычные сочетания, например картофель фри с мороженым.
"Friends Меню" - это не только набор блюд, но и символ наших привычек, общих воспоминаний и моментов, и тепла, которым мы делимся с друзьями", - рассказали в компании.
"Друзья" теперь в McDonald's (фото предоставлено пресс-службой)
Фанов культового сериала ждет особая возможность окунуться в мир сериала. И в этом помогут не только игрушки.
"С "Friends Меню" мы даем клиентам возможность еще раз пережить знакомые сцены и вспомнить любимых героев, одновременно наслаждаясь классическими блюдами "МакДональдз". Ведь самые яркие воспоминания создаются именно здесь - рядом с близкими, с порцией картофеля фри или за просмотром любимых сериалов", - отметила Морган Флэтли, глобальный директор по маркетингу и руководитель отдела новых бизнес-проектов "МакДональдз".
Каждый бокс "Friends Меню" это тематическая коробка, украшенная изображениями известных сцен из сериала.
Вместе с меню клиенты могут приобрести одного из шести эксклюзивных коллекционных персонажей из "Друзей".
"Друзья" теперь в McDonald's (фото предоставлено пресс-службой)
Все фигурки изображают героев в их характерных образах или с любимыми спутниками:
- Росс с обезьянкой Марселем
- Рэйчел, которая подает кофе
- Моника в роли шеф-повара
- Фиби, играющая на гитаре
- Чендлер с цыпленком
- Джои с утенком.
Фигурка из "Friends Меню" (фото РБК-Украина)
Что входит в "Friends Меню"
Фанаты могут заказать "Friends Меню", в состав которого входит бургер или наггетсы на выбор.
Также на выбор будут большая картошка фри, дипы, салат или картошка фри с сырным соусом и беконом и напиток.
Кроме того, каждое "Friends Меню" содержит коллекционную фигурку и соус "Маринара от Моники" - ароматный итальянский соус из помидоров, чеснока, лука и зелени.
Фигурка из "Friends Меню" (фото РБК-Украина)
Купить меню с фигурками можно во всех ресторанах сети в Украине до 16 декабря или до момента распродажи коллекции.
