Друга Церемонія троянд на "Холостяку": з ким розпрощався Цимбалюк у новому випуску

Друга Церемонія троянд у третьому випуску 14 сезону шоу "Холостяк" пройшла з особливою напругою. Цимбалюк попрощався одразу з кількома дівчатами, а одна з них взагалі покинула шоу ще до вручення.
Хто покинув проєкт у третьому випуску "Холостяка-14", дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна.
Випуск був насичений побаченнями та відвертостями. Не обійшлося й без гучного скандалу, через який Софія Шамія зібрала валізи та поїхала геть з будинку.
Після спілкування з дівчатами головний герой вирішив, кого хоче пізнавати далі, а з ким воліє розпрощатися.
Так, троянду не отримала турагентка Ніколєтта Бірюкова. Тарасу здалося, що між ними не складається спілкування. Він також негативно оцінив світлину, яку дівчина зробила у надмірно відвертих тонах.
Також не отримала троянду від Холостяка модель Вікторія Крилас. Він зауважив, що її фото не відповідає словам, які вона казала про себе на побаченні.
У наступному випуску на дівчат чекає ще більше напруги, адже до будинку повернеться учасниця-знайома Тараса - модель Діана Зотова.
