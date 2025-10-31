RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

Вторая Церемония роз на "Холостяке": с кем распрощался Цымбалюк в новом выпуске

Цимбалюк не дал розы нескольким участницам (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Вторая Церемония роз в третьем выпуске 14 сезона шоу "Холостяк" прошла с особым напряжением. Цымбалюк попрощался сразу с несколькими девушками, а одна из них вообще покинула шоу еще до вручения.

Кто покинул проект в третьем выпуске "Холостяка-14", узнайте в материале РБК-Украина.

Кому Цымбалюк не дал розу в 3 выпуске "Холостяка"

Выпуск был насыщен свиданиями и откровениями. Не обошлось и без громкого скандала, из-за которого София Шамия собрала чемоданы и уехала из дома.

После общения с девушками главный герой решил, кого хочет познавать дальше, а с кем предпочитает распрощаться.

Так, розу не получила турагентка Николетта Бирюкова. Тарасу показалось, что между ними не складывается общение. Он также негативно оценил фотографию, которую девушка сделала в чрезмерно откровенных тонах.

Также не получила розу от Холостяка модель Виктория Крилас. Он отметил, что ее фото не отвечает словам, которые она говорила о себе на свидании.

Какие участницы покинули и остались в шоу "Холостяк-14" (скриншот)

Кто остается в проекте:

  • Дарья Романец
  • Ирина Пономаренко
  • Настя Половинкина
  • Юлия Коренюк
  • Валерия Жуковская
  • Юлия Артюх
  • Оксана Шанюк
  • Надя Авраменко
  • Ирина Кулешина
  • Надин Головчук
  • Яна Андриенко
  • Ольга Дзундза

В следующем выпуске девушек ждет еще больше напряжения, ведь в дом вернется участница-знакомая Тараса - модель Диана Зотова.

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
ХолостякНовости шоу-бизнесаТарас ЦымбалюкЗвезды шоу-бизнеса