Вторая Церемония роз на "Холостяке": с кем распрощался Цымбалюк в новом выпуске

Кому Цымбалюк не дал розу в 3 выпуске "Холостяка"

Выпуск был насыщен свиданиями и откровениями. Не обошлось и без громкого скандала, из-за которого София Шамия собрала чемоданы и уехала из дома.

После общения с девушками главный герой решил, кого хочет познавать дальше, а с кем предпочитает распрощаться.

Так, розу не получила турагентка Николетта Бирюкова. Тарасу показалось, что между ними не складывается общение. Он также негативно оценил фотографию, которую девушка сделала в чрезмерно откровенных тонах.

Также не получила розу от Холостяка модель Виктория Крилас. Он отметил, что ее фото не отвечает словам, которые она говорила о себе на свидании.

Какие участницы покинули и остались в шоу "Холостяк-14" (скриншот)

Кто остается в проекте:

Дарья Романец

Ирина Пономаренко

Настя Половинкина

Юлия Коренюк

Валерия Жуковская

Юлия Артюх

Оксана Шанюк

Надя Авраменко

Ирина Кулешина

Надин Головчук

Яна Андриенко

Ольга Дзундза

В следующем выпуске девушек ждет еще больше напряжения, ведь в дом вернется участница-знакомая Тараса - модель Диана Зотова.