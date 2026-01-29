UA

Друг Тараса Цимбалюка висловився про його вибір на "Холостяку": "Магія монтажу і кіно"

Дружба Павла Текучева й Тараса Цимбалюка зародилася на знімальному майданчику (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

Павла Текучева дедалі частіше називають головним конкурентом Тараса Цимбалюка в боротьбі за ролі героїв-коханців.

Вперше Текучев прокоментував ці закиди та заступився за колегу після скандальної участі того у шоу "Холостяк" в інтерв'ю РБК-Україна.

Чи є між акторами ворожнеча

Текучев зізнався, що порівняння з Цимбалюком йому навіть приємне, адже Тараса обожнює жіноча аудиторія. Проте про жодне "підсиджування" не йдеться.

"Скажу, що із задоволенням не буду підсиджувати, а просто сяду з ним поруч. Ми разом підемо далі вперед. Мені приємно, що люди такої думки, але з погляду конкуренції - її бути не може, тому що ми занадто різні. Ми достатньо тепло і близько спілкуємось", - заявляє Павло.

Павло Текучев про Цимбалюка на шоу "Холостяк"

Павло Текучев також висловився про хвилю хейту, яка накрила Цимбалюка після виходу реаліті-шоу. Він закликав глядачів не забувати про специфіку телебачення.

"Як мені сам Тарас казав, побачення з дівчатами відбувалися по дві-три години, а показують нам 20 хвилин. Я знаю, що таке магія монтажу і кіно", - зазначає артист.

Попри критику глядачів Текучев підкреслив, що емоції Тараса на проєкті були справжніми.

"Мені подобається в Тарасові те, що він дуже чесна людина. Ця чесність йому часто шкодить, але він говорить те, що думає. Для цього треба мати неабияку сміливість", - резюмує Текучев.

 

