"Дратувало". Харчишин зізнався, що саме змусило його визнати стосунки з Соколовою

Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин пояснив, чому вирішив уперше публічно прокоментувати свої стосунки з журналісткою Яніною Соколовою.
Як повідомляє РБК-Україна, відверте зізнання музикант зробив в інтерв'ю "СучЦукрМуз".
У новій розмові він поділився, чи дратували його запитання про стосунки з Соколовою. Саме це підштовхнуло його розкрити правду та поставити крапку.
"Дратувало до певної межі, яка змусила мене зробити той пост", - зізнався він.
Після чуток і натяків артист не зміг більше мовчати, оскільки питання про особисте життя почали затьмарювати його творчість.
До речі, він зазначив, що після такої відвертості до нього не посипалися запитання.
"Я попросив журналістів не питати. Це перше інтерв'ю після того", - заявив він.
Водночас Харчишин вважає природним інтерес до особистого життя публічних людей, але за певних умов.
"Але коли цей інтерес переважає професійний інтерес... Коли ти йдеш з певною метою, коли несеш інформацію, що твоєму гурту 30 років наступного року, ти збираєш Палац Спорту, вчора вийшов кліп... А все те, заради чого ти прийшов, знецінюється", - зазначив він.
Нагадаємо, у вересні фронтмен гурту "Друга Ріка" публічно підтвердив романтичні стосунки з журналісткою і додав, що вони закінчені. До цього колишня пара не коментувала особисте життя, що породило чимало чуток.
Артист зазначив, що про особисте говорив у піснях, зокрема у композиції "Залишаю дім". На таку відвертість він наважився після інтерв'ю з Аліною Доротюк, під час якого уникнув прямої відповіді щодо стосунків з Соколовою.
Своєю чергою журналістка заговорила про чоловічу зраду, а згодом в інтерв'ю РБК-Україна підкреслила, що не хоче говорити про особисте життя.
"Це моє право, і воно доволі стале. Якщо це буде відповіддю на ваші запитання, то я скажу, що я останні три роки не коментую своє особисте життя. Я про це говорила і в рамках своїх стосунків, і публічно. Це все, що я можу відповісти на це", - заявила вона.
