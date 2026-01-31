Драматичний овертайм зупинив Україну: поразка від Франції у чвертьфіналі Євро-2026 з футзалу

Збірна України з футзалу завершила свій шлях на континентальній першості 2026 року. У драматичному чвертьфінальному поєдинку "синьо-жовті" в додатковий час поступилися команді Франції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Сухий перший тайм та обмін ударами

Старт зустрічі видався напруженим. Уже на дебютних хвилинах виник спірний епізод за участю Євгенія Жука та французького голкіпера Франсіса Лококу.

Попри запит суперника на відеоперегляд (челлендж) щодо вилучення українця, арбітри обмежилися усним попередженням.

Протягом першої половини гри ініціатива переходила від однієї команди до іншої.

У складі українців найбільш активним був Владислав Пєрвєєв, проте його ударам бракувало влучності або надійно грав воротар французів. На перерву суперники пішли без забитих м'ячів.

Драма другого тайму та рятівний пенальті

Після відпочинку гра відкрилася. На 28-й хвилині Амін Геддура скористався контратакою і вивів Францію вперед, перекинувши Олександра Сухова.

Україна відповіла за дві хвилини, Абдессамад Мохаммед рукою зупинив м'яч, що летів у ворота, за що отримав червону картку.

Призначений шестиметровий впевнено реалізував Євгеній Жук - 1:1.

До кінця основного часу обидві збірні мали шанси вирвати перемогу, зокрема змарнував вихід віч-на-віч Ігор Корсун, але гра перейшла в овертайм.

Фатальні помилки в екстратаймах

Додатковий час розпочався для підопічних Олександра Косенка невдало.

Через перебір командних порушень у ворота України було призначено дабл-пенальті, який реалізував Сухейл Мухудін.

Під завісу першої п'ятихвилинки французи забили втретє, а згодом скористалися виходом українців з п'ятим польовим гравцем, відправивши м'яч у порожні ворота.

Гол Ігоря Корсуна на 46-й хвилині лише скоротив відставання, але не врятував ситуацію. Підсумковий рахунок - 4:2 на користь "триколорових".

Франція у півфіналі зустрінеться з переможцем пари Італія - Бельгія. Україна ж всьоме поспіль зупиняється на стадії 1/4 фіналу європейської першості.