Драматический овертайм остановил Украину: поражение от Франции в четвертьфинале Евро-2026 по футзалу

Сборная Украины по футзалу завершила свой путь на континентальном первенстве 2026 года. В драматическом четвертьфинальном поединке "сине-желтые" в дополнительное время уступили команде Франции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Сухой первый тайм и обмен ударами

Старт встречи выдался напряженным. Уже на дебютных минутах возник спорный эпизод с участием Евгения Жука и французского голкипера Франсиса Лококу.

Несмотря на запрос соперника на видеопросмотр (челлендж) по удалению украинца, арбитры ограничились устным предупреждением.

В течение первой половины игры инициатива переходила от одной команды к другой.

В составе украинцев наиболее активным был Владислав Первеев, однако его ударам не хватало точности или надежно играл вратарь французов. На перерыв соперники ушли без забитых мячей.

Драма второго тайма и спасительный пенальти

После отдыха игра открылась. На 28-й минуте Амин Геддура воспользовался контратакой и вывел Францию вперед, перебросив Александра Сухова.

Украина ответила через две минуты, Абдессамад Мохаммед рукой остановил летящий в ворота мяч, за что получил красную карточку.

Назначенный шестиметровый уверенно реализовал Евгений Жук - 1:1.

До конца основного времени обе сборные имели шансы вырвать победу, в частности упустил выход один на один Игорь Корсун, но игра перешла в овертайм.

Роковые ошибки в экстратаймах

Дополнительное время началось для подопечных Александра Косенко неудачно.

Из-за перебора командных нарушений в ворота Украины был назначен дабл-пенальти, который реализовал Сухейл Мухудин.

Под занавес первой пятиминутки французы забили в третий раз, а затем воспользовались выходом украинцев с пятым полевым игроком, отправив мяч в пустые ворота.

Гол Игоря Корсуна на 46-й минуте лишь сократил отставание, но не спас ситуацию. Итоговый счет - 4:2 в пользу "триколоровых".

Франция в полуфинале встретится с победителем пары Италия - Бельгия. Украина же в седьмой раз подряд останавливается на стадии 1/4 финала европейского первенства.