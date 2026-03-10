Драма в Мілані: Україна втрачає позиції, а головна зірка збірної зникла з фіналу

Українська збірна завершила четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Попри насичений графік виступів у лижних спринтах, скарбничка "синьо-жовтих" у вівторок не поповнилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.

Драматичні фінали у лижних спринтах

Найбільш реальні шанси на медалі українці мали в чоловічому спринті (клас сидячи). До вирішальної стадії пробилися двоє наших лижників - Олександр Алексик та Павло Баль.

Останній довгий час лідирував на дистанції, проте на фінальному відрізку поступився конкурентам і посів п'яте місце.

Алексик фінішував четвертим, зупинившись за крок від бронзової нагороди. Перемогу в цій дисципліні святкував представник Китаю Лю Цзісю.

Інші представники цієї категорії - Тарас Радь, Василь Кравчук та Григорій Шимко - завершили боротьбу на стадії півфіналів.

Результати в інших категоріях та втрати у складі

У класі стоячи Серафим Драгун зупинився у півфіналі на шостій позиції, а титулований Григорій Вовчинський не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр.

Схожа доля спіткала і спортсменів з порушеннями зору: Дмитро Суярко та Ігор Кравчук вибули зі змагань до фінального забігу.

Серед жінок найближчою до успіху була Оксана Шишкова (клас з порушенням зору), яка стала четвертою у своєму півфіналі.

Людмила Ляшенко та Ірина Буй також припинили виступи на півфінальній стадії. Несподіванкою стала відсутність на старті півфіналу Олександри Кононової, яка попри успішну кваліфікацію не вийшла на дистанцію.

Ситуація у медальному заліку

Наразі в активі України залишається 10 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей.

Усі вони були здобуті в попередні дні завдяки успіхам парабіатлоністів. Беззаперечним лідером залишається Китай, який уже має 23 медалі.

Топ-5 медального заліку (після 4 днів):

Китай - 9 "золото", 6 "срібло", 8 "бронза" (23) Австрія - 4, 1, 3 (8) США - 3, 5, 2 (10) Італія - 3, 5, 1 (9) Україна - 3, 2, 5 (10)

У середу, 11 березня, розіграють ще сім комплектів медалей. Українські вболівальники зможуть підтримати атлетів у п'яти фінальних забігах у лижних дисциплінах.