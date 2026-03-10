ua en ru
Вт, 10 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроекти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Драма в Мілані: Україна втрачає позиції, а головна зірка збірної зникла з фіналу

17:32 10.03.2026 Вт
2 хв
Друге місце було так близько, проте одна помилка на дистанції перекреслила плани нашого капітана
aimg Катерина Урсатій
Драма в Мілані: Україна втрачає позиції, а головна зірка збірної зникла з фіналу Паралімпійські ігри-2026 (фото: Getty Images)

Українська збірна завершила четвертий день зимових Паралімпійських ігор у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Попри насичений графік виступів у лижних спринтах, скарбничка "синьо-жовтих" у вівторок не поповнилася.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат змагнь.

Читайте також: Поруч із символом РФ: український прапор з'явився на церемонії відкриття Паралімпіади-2026

Драматичні фінали у лижних спринтах

Найбільш реальні шанси на медалі українці мали в чоловічому спринті (клас сидячи). До вирішальної стадії пробилися двоє наших лижників - Олександр Алексик та Павло Баль.

Останній довгий час лідирував на дистанції, проте на фінальному відрізку поступився конкурентам і посів п'яте місце.

Алексик фінішував четвертим, зупинившись за крок від бронзової нагороди. Перемогу в цій дисципліні святкував представник Китаю Лю Цзісю.

Інші представники цієї категорії - Тарас Радь, Василь Кравчук та Григорій Шимко - завершили боротьбу на стадії півфіналів.

Результати в інших категоріях та втрати у складі

У класі стоячи Серафим Драгун зупинився у півфіналі на шостій позиції, а титулований Григорій Вовчинський не зміг подолати кваліфікаційний бар'єр.

Схожа доля спіткала і спортсменів з порушеннями зору: Дмитро Суярко та Ігор Кравчук вибули зі змагань до фінального забігу.

Серед жінок найближчою до успіху була Оксана Шишкова (клас з порушенням зору), яка стала четвертою у своєму півфіналі.

Людмила Ляшенко та Ірина Буй також припинили виступи на півфінальній стадії. Несподіванкою стала відсутність на старті півфіналу Олександри Кононової, яка попри успішну кваліфікацію не вийшла на дистанцію.

Ситуація у медальному заліку

Наразі в активі України залишається 10 нагород: 3 золоті, 2 срібні та 5 бронзових медалей.

Усі вони були здобуті в попередні дні завдяки успіхам парабіатлоністів. Беззаперечним лідером залишається Китай, який уже має 23 медалі.

Топ-5 медального заліку (після 4 днів):

  1. Китай - 9 "золото", 6 "срібло", 8 "бронза" (23)
  2. Австрія - 4, 1, 3 (8)
  3. США - 3, 5, 2 (10)
  4. Італія - 3, 5, 1 (9)
  5. Україна - 3, 2, 5 (10)

У середу, 11 березня, розіграють ще сім комплектів медалей. Українські вболівальники зможуть підтримати атлетів у п'яти фінальних забігах у лижних дисциплінах.

Зазначимо, що в Україні не транслювали церемонію відкриття Паралімпіади-2026 через прапори РФ та Білорусі.

Раніше розслідування ГУР встановило, хто з російських паралімпійців вбивав українців та штурмував наші міста.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Збірна України
Новини
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Трамп хвалиться реакцією Путіна на розмову, а в Пентагоні побачили шанс на мир в Україні
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком