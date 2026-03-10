ua en ru
Драма в Милане: Украина теряет позиции, а главная звезда сборной исчезла из финала

17:32 10.03.2026 Вт
2 мин
Второе место было так близко, однако одна ошибка на дистанции перечеркнула планы нашего капитана
aimg Екатерина Урсатий
Драма в Милане: Украина теряет позиции, а главная звезда сборной исчезла из финала Паралимпийские игры-2026 (фото: Getty Images)

Украинская сборная завершила четвертый день зимних Паралимпийских игр в Милане и Кортине-д'Ампеццо. Несмотря на насыщенный график выступлений в лыжных спринтах, копилка "сине-желтых" во вторник не пополнилась.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат соревнований.

Читайте также: Рядом с символом РФ: украинский флаг появился на церемонии открытия Паралимпиады-2026

Драматические финалы в лыжных спринтах

Наиболее реальные шансы на медали украинцы имели в мужском спринте (класс сидя). В решающую стадию пробились двое наших лыжников - Александр Алексик и Павел Баль.

Последний долгое время лидировал на дистанции, однако на финальном отрезке уступил конкурентам и занял пятое место.

Алексик финишировал четвертым, остановившись в шаге от бронзовой награды. Победу в этой дисциплине праздновал представитель Китая Лю Цзисю.

Другие представители этой категории - Тарас Радь, Василий Кравчук и Григорий Шимко - завершили борьбу на стадии полуфиналов.

Результаты в других категориях и потери в составе

В классе стоя Серафим Драгун остановился в полуфинале на шестой позиции, а титулованный Григорий Вовчинский не смог преодолеть квалификационный барьер.

Похожая судьба постигла и спортсменов с нарушениями зрения: Дмитрий Суярко и Игорь Кравчук выбыли из соревнований до финального забега.

Среди женщин ближайшей к успеху была Оксана Шишкова (класс с нарушением зрения), которая стала четвертой в своем полуфинале.

Людмила Ляшенко и Ирина Буй также прекратили выступления на полуфинальной стадии. Неожиданностью стало отсутствие на старте полуфинала Александры Кононовой, которая несмотря на успешную квалификацию не вышла на дистанцию.

Ситуация в медальном зачете

Сейчас в активе Украины остается 10 наград: 3 золотые, 2 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Все они были добыты в предыдущие дни благодаря успехам парабиатлонистов. Безоговорочным лидером остается Китай, который уже имеет 23 медали.

Топ-5 медального зачета (после 4 дней):

  1. Китай - 9 "золото", 6 "серебро", 8 "бронза" (23)
  2. Австрия - 4, 1, 3 (8)
  3. США - 3, 5, 2 (10)
  4. Италия - 3, 5, 1 (9)
  5. Украина - 3, 2, 5 (10)

В среду, 11 марта, разыграют еще семь комплектов медалей. Украинские болельщики смогут поддержать атлетов в пяти финальных забегах в лыжных дисциплинах.

Отметим, что в Украине не транслировали церемонию открытия Паралимпиады-2026 из-за флагов РФ и Беларуси.

Ранее расследование ГУР установило, кто из российских паралимпийцев убивал украинцев и штурмовал наши города.

