"Доводиться економити". В'ячеслав Довженко здивував зізнанням про свої заробітки

Що сказав Довженко про заробітки

Актор зізнався, що популярність не означає фінансову безтурботність. Успіх все ще не дозволяє не думати про побутові витрати - оренду житла чи обслуговування авто.

"Я дуже хотів би, щоб так було. Але такого точно немає. Особливо мої реалії досить скромні", - сказав він.

За словами актора, головна проблема української кіноіндустрії полягає у відсутності системи роялті.

"Хотілося б, щоб у нас визнання було матеріальним. На жаль, досі існує радянська система підходу до акторського складу. Досі немає сплати авторських прав, роялті. Певний актор, виконуючи цю роль, він вже є автором цієї ролі, тому що візьмеш іншого, це буде зовсім інша історія", - пояснив він.

В'ячеслав Довженко про заробітки (фото: РБК-Україна)

На чому доводиться економити

Довженко поділився, що найчастіше економить саме на собі, зокрема на здоров'ї та догляді.

"У цьому віці хотілося б більше спортзали відвідувати, більше якихось косметологів, думати про здорове харчування. А у нас, на жаль, інші реалії, тому, звісно, що доводиться економити на багатьох речах", - розповів він.



Актор навів у прикдад історію Брюса Вілліса, який завдяки своїй впливовості міг дозволити собі взяти паузу будь-якої миті та займатися бізнесом.

"Сказав свого часу: "Задовбався". У будь-якій професії, якщо ти дуже сильно туди вкладаєшся, ти вигораєш. Поїхала людина шити взуття. Продюсери б'ються, режисери б'ються, приїжджають до нього. Він погоджується, знімається. Потім знов каже: "Все, це була остаточна робота, це остання", - поділився він.

За словами Довженка, саме у таких випадках є сенс у медійності та популярності.

"Будь-яку роль, яку ти береш, це певна планка. Тому що ти вже не маєш права хибити й не маєш права робити це лівою ногою", - зазначив він.

Водночас в Україні наразі, пояснив він, реалії інакші.

"Хотілося б поїхати й курей вирощувати. В якийсь момент просто від всіх закритись, щоб накопичити інформації, життєвого досвіду, а ми летимо як метро між станціями з великою швидкістю і дай Боже встигаємо ще рідним якогось часу приділити", - сказав актор.