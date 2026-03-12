"Приходится экономить". Вячеслав Довженко удивил признанием о своих заработках

Что сказал Довженко о заработках

Актер признался, что популярность не означает финансовую беззаботность. Успех все еще не позволяет не думать о бытовых расходах - аренде жилья или обслуживании авто.

"Я очень хотел бы, чтобы так было. Но такого точно нет. Особенно мои реалии достаточно скромные", - сказал он.

По словам актера, главная проблема украинской киноиндустрии заключается в отсутствии системы роялти.

"Хотелось бы, чтобы у нас признание было материальным. К сожалению, до сих пор существует советская система подхода к актерскому составу. До сих пор нет уплаты авторских прав, роялти. Определенный актер, выполняя эту роль, он уже является автором этой роли, потому что возьмешь другого, это будет совсем другая история", - пояснил он.

Вячеслав Довженко о заработках (фото: РБК-Украина)

На чем приходится экономить

Довженко поделился, что чаще всего экономит именно на себе, в частности на здоровье и уходе.

"В этом возрасте хотелось бы больше спортзалы посещать, больше каких-то косметологов, думать о здоровом питании. А у нас, к сожалению, другие реалии, поэтому, конечно, что приходится экономить на многих вещах", - рассказал он.

Актер привел в пример историю Брюса Уиллиса, который благодаря своей влиятельности мог позволить себе взять паузу в любой момент и заниматься бизнесом.

"Сказал в свое время: "Задолбался". В любой профессии, если ты очень сильно туда вкладываешься, ты выгораешь. Поехал человек шить обувь. Продюсеры бьются, режиссеры бьются, приезжают к нему. Он соглашается, снимается. Потом снова говорит: "Все, это была окончательная работа, это последняя", - поделился он.

По словам Довженко, именно в таких случаях есть смысл в медийности и популярности.

"Любую роль, которую ты берешь, это определенная планка. Потому что ты уже не имеешь права ошибаться и не имеешь права делать это левой ногой", - отметил он.

В то же время в Украине сейчас, пояснил он, реалии иные.

"Хотелось бы поехать и кур выращивать. В какой-то момент просто от всех закрыться, чтобы накопить информации, жизненного опыта, а мы летим как метро между станциями с большой скоростью и дай Бог успеваем еще родным какого-то времени уделить", - сказал актер.