"Доведеться сісти в крісло колісне". Відома ведуча вперше розповіла про невиліковну хворобу чоловіка-ветерана

Поранення Сергія Пономаренка

Сергій Пономаренко - військовий, який захищав Україну з 2014 року. За словами ведучої, зараз він звільнений зі служби, має другу групу інвалідності та хворобу, яка не піддається повному лікуванню.

"Він чудом лишився живим, маючи за спиною дві війни. Він був у 14-му році добровольцем, і у 22-му", - каже Юлія.

Вона зізнається, що на момент початку їхніх стосунків Сергій уже знав про свій стан. Між парою відбулася важка та чесна розмова, під час якої чоловік надав Юлії право вибору.

Сергій прямо запитав Юлію, чи готова вона жити з його хворобою все життя. За словами ведучої, це було найщиріше зізнання, яке вона коли-небудь чула.

У той момент Сергій намагався приховати "скупу чоловічу сльозу", усвідомлюючи вагу свого запитання. Карпова відповіла ствердно, запевнивши коханого, що його стан ніколи не стане перепоною для їхнього щастя.

"Якщо одного прекрасного дня доведеться сісти в крісло колісне, у тебе буде найкрутіше крісло. Але ти не відчуєш, що з тобою щось не так", - розповідає вона.

Юлія Карпова та Сергій Пономаренко (фото: instagram.com/y.karpova)

Як хвороба впливає на побут пари

Зараз побут пари повністю адаптований під потреби здоров'я ветерана. Юлія розповідає, що вони враховують хворобу на кожному кроці - від планування відпустки до контролю емоційного стану Сергія, оскільки будь-який зайвий стрес може спричинити безповоротне погіршення.

Вона називає їхню пару "зубатою командою", де вона бере на себе місію зробити все, аби чоловік якнайменше відчував наслідки поранень у повсякденному житті.