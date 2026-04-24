ua en ru
Пт, 24 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Дороже частного самолета: билеты на финал ЧМ-2026 выставили на продажу за астрономическую сумму

15:33 24.04.2026 Пт
2 мин
Официальный маркетплейс ФИФА шокировал болельщиков новыми ценниками на решающий матч турнира
aimg Андрей Костенко
Финал Мундиаля будет доступен только для избранных (фото: Getty Images)

На официальной платформе ФИФА по перепродаже билетов на матчи чемпионата мира-2026 появились предложения на финальный поединок, стоимость которых равна цене роскошного особняка или частного самолета. То, что раньше казалось ошибкой в системе, оказалось сознательной стратегией организаторов, адаптированной под "североамериканские стандарты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Читайте также: Ребров уже имеет вариант: стало известно, где может продолжить карьеру экс-наставник сборной

Миллионы за место за воротами

На официальном сайте FIFA Resale/Exchange Marketplace зафиксирована продажа четырех билетов на финал, который состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Стоимость только одного места составляет более 2,2 миллиона долларов.

Интересно, что эти места расположены даже не в VIP-ложах, а в обычном секторе за воротами. Для сравнения, другие билеты в том же блоке предлагаются за "символические" на фоне миллионов 16 тысяч долларов. Полная покупка пакета из четырех билетов обойдется потенциальному владельцу в более чем 9 миллионов долларов.

Комиссия ФИФА: заработок на ажиотаже

Организаторы турнира заявили, что не контролируют цены, которые устанавливают частные лица на платформе. Однако ФИФА получает 15% комиссии как с продавца, так и с покупателя. Это означает, что только с одной такой сделки футбольная федерация может заработать около 600 тысяч долларов чистой прибыли.

В отличие от предыдущих чемпионатов мира, где цены на перепродажу были строго ограничены номиналом, в этом году ФИФА разрешила свободное ценообразование. В федерации это объясняют "стандартной практикой для крупных спортивных и развлекательных событий в Северной Америке".

Предложения на финал (Скриншот с официальной платформы ФИФА по перепродаже билетов)

Футбол не для всех

Фанаты и правозащитные организации уже раскритиковали такую жадность, отмечая, что главный турнир планеты становится доступным только для мультимиллионеров. В ответ на критику ФИФА выпустила ограниченную серию билетов по 60 долларов, однако найти их в свободной продаже почти невозможно.

На сегодня на матчи ЧМ-2026 уже реализовано более пяти миллионов билетов, а финальная фаза продаж стартовала только на этой неделе.

Что известно о ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории хозяевами мундиаля выступят сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Матчи турнира пройдут в 16-ти городах: 2 - Канады, 3 - Мексики и 11 - США. Финал состоится на арене "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).

Впервые в истории в финальной стадии ЧМ примут участие 48 национальных сборных.

Ранее мы рассказали, как восприняли в Италии предложение сыграть на ЧМ-2026 вместо Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Футбол Чемпионат мира ФИФА
Новости
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Голод на позициях, отставки командиров: что известно о громком скандале в 14-й ОМБр
Аналитика
Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским
Юлия Акимова, Ростислав Шаправский Доверие украинцев к полиции уничтожается из-за мобилизации: интервью с Иваном Выговским