Дороже частного самолета: билеты на финал ЧМ-2026 выставили на продажу за астрономическую сумму

На официальной платформе ФИФА по перепродаже билетов на матчи чемпионата мира-2026 появились предложения на финальный поединок, стоимость которых равна цене роскошного особняка или частного самолета. То, что раньше казалось ошибкой в системе, оказалось сознательной стратегией организаторов, адаптированной под "североамериканские стандарты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Миллионы за место за воротами

На официальном сайте FIFA Resale/Exchange Marketplace зафиксирована продажа четырех билетов на финал, который состоится 19 июля на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси. Стоимость только одного места составляет более 2,2 миллиона долларов.

Интересно, что эти места расположены даже не в VIP-ложах, а в обычном секторе за воротами. Для сравнения, другие билеты в том же блоке предлагаются за "символические" на фоне миллионов 16 тысяч долларов. Полная покупка пакета из четырех билетов обойдется потенциальному владельцу в более чем 9 миллионов долларов.

Комиссия ФИФА: заработок на ажиотаже

Организаторы турнира заявили, что не контролируют цены, которые устанавливают частные лица на платформе. Однако ФИФА получает 15% комиссии как с продавца, так и с покупателя. Это означает, что только с одной такой сделки футбольная федерация может заработать около 600 тысяч долларов чистой прибыли.

В отличие от предыдущих чемпионатов мира, где цены на перепродажу были строго ограничены номиналом, в этом году ФИФА разрешила свободное ценообразование. В федерации это объясняют "стандартной практикой для крупных спортивных и развлекательных событий в Северной Америке".

Предложения на финал (Скриншот с официальной платформы ФИФА по перепродаже билетов)

Футбол не для всех

Фанаты и правозащитные организации уже раскритиковали такую жадность, отмечая, что главный турнир планеты становится доступным только для мультимиллионеров. В ответ на критику ФИФА выпустила ограниченную серию билетов по 60 долларов, однако найти их в свободной продаже почти невозможно.

На сегодня на матчи ЧМ-2026 уже реализовано более пяти миллионов билетов, а финальная фаза продаж стартовала только на этой неделе.

Что известно о ЧМ-2026

Турнир пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года. Впервые в истории хозяевами мундиаля выступят сразу три страны - США, Канада и Мексика.

Матчи турнира пройдут в 16-ти городах: 2 - Канады, 3 - Мексики и 11 - США. Финал состоится на арене "Метлайф" в городе Ист-Ратерфорд (штат Нью-Джерси).

Впервые в истории в финальной стадии ЧМ примут участие 48 национальных сборных.