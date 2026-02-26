Дорофєєва переспівала "Повільно" і довела вдову ADAM з Кароль до сліз (відео)

Тіна Кароль і Надя Дорофєєва зустрілися із вдовою співака ADAM, Олександрою Норовою. Вони згадали, яким був артист, і не могли стримати сльози.

Як Надя довела вдову співака до сліз

"Переді мною стояла відповідальна задача: виконати "Повільно" по-жіночому, але так само щиро, як Міша виконував усі свої пісні. Про Мішу завжди всі говорили з посмішкою та теплом, бо такі щирі й світлі люди, як він - справжня рідкість. Я назавжди запамʼятаю його саме таким", - розповіла Дорофєєва.

Співачка поділилася щемливими спогадами про Клименка та навіть пригадала, як він та його дружина оригінально привітали її з Днем народження.

"Музика ADAM завжди оспівувала "кохання по-українськи". Міша знав, як знайти саме те слово, саме ту ноту - і ти одразу відчував, що ця пісня про тебе. Ось у цьому і була його особлива геніальність: писати просто про те, що насправді дуже глибоко", - висловилася про артиста Кароль.

Кароль, дружина ADAM і Дорофєєва (скриншоти)

Дружина Михайла прийшла в студію, аби послухати "Повільно" у виконанні від Наді. В кінці треку вона вже не стримувала сльози, хоча й казала, що не хотіла плакати під час зйомок.

"Таку ви красу зробили і все так... Ну, немає слів. І це просто неперевершено круто. І воно тонко, душевно, і прям наче всі ті стіни розчинилися, вони зникли. Ти була одна, музика навколо тебе і я. І дивлюсь: наче проєкція моєї душі, мого болю, який я переживаю", - сказала Норова.

Що відомо про ADAM і чому він помер

ADAM - це український музичний проєкт, заснований вокалістом і автором пісень Михайлом Клименком. Саме він був голосом гурту і приніс йому популярність завдяки хітам "Повільно", "Таку як є", "Ау Ау" та іншим композиціям, які поєднували інді-поп, неосоул і ліричну подачу.

ADAM та його дружина (фото: instagram.com/adamukraine)

Музика ADAM звучала на фестивалях, в етері головних радіостанцій і швидко здобула широку фан-базу. Саме пісня "Повільно" стала візитівкою артиста й однією з найбільш упізнаваних робіт за останні роки

Клименко помер 7 грудня 2025 року у 38 років після тяжкої та стрімкої хвороби. У артиста діагностували туберкульозний менінгіт, складну форму запалення мозкових оболонок, спричинену туберкульозною інфекцією. Хвороба викликала серйозні ускладнення: співак впав у кому, з якої так і не вийшов. У нього залишилися дружина і діти.