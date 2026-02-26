ua en ru
Дорофеева перепела "Повільно" и довела вдову ADAM с Кароль до слез (видео)

Четверг 26 февраля 2026 13:14
Дорофеева перепела "Повільно" и довела вдову ADAM с Кароль до слез (видео) Тина Кароль, Александра Норова и Надя Дорофеева (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Тина Кароль и Надя Дорофеева встретились с вдовой певца ADAM, Александрой Норовой. Они вспомнили, каким был артист, и не могли сдержать слезы.

Как сообщает РБК-Украина, это произошло в новом выпуске проекта "Дім звукозапису", в котором Дорофеева перепела хит Михаила Клименко (настоящее имя ADAM).

Больше интересного: вдова певца ADAM выпустила последнюю написанную им песню

Как Надя довела вдову певца до слез

"Передо мной стояла ответственная задача: исполнить "Повільно" по-женски, но так же искренне, как Миша исполнял все свои песни. О Мише всегда все говорили с улыбкой и теплом, потому что такие искренние и светлые люди, как он - настоящая редкость. Я навсегда запомню его именно таким", - рассказала Дорофеева.

Певица поделилась трогательными воспоминаниями о Клименко и даже вспомнила, как он и его жена оригинально поздравили ее с Днем рождения.

"Музыка ADAM всегда воспевала "любовь по-украински". Миша знал, как найти именно то слово, именно ту ноту - и ты сразу чувствовал, что эта песня о тебе. Вот в этом и была его особая гениальность: писать просто о том, что на самом деле очень глубоко", - высказалась об артисте Кароль.

Кароль, жена ADAM и Дорофеева (скриншоты)

Жена Михаила пришла в студию, чтобы послушать "Повільно" в исполнении от Нади. В конце трека она уже не сдерживала слезы, хотя и говорила, что не хотела плакать во время съемок.

"Такую вы красоту сделали и все так... Ну, нет слов. И это просто непревзойденно круто. И оно тонко, душевно, и прям как будто все те стены растворились, они исчезли. Ты была одна, музыка вокруг тебя и я. И смотрю: как проекция моей души, моей боли, которую я переживаю", - сказала Норова.

Что известно о ADAM и почему он умер

ADAM - это украинский музыкальный проект, основанный вокалистом и автором песен Михаилом Клименко. Именно он был голосом группы и принес ему популярность благодаря хитам "Повільно", "Таку як є", "Ау Ау" и другим композициям, которые сочетали инди-поп, неосоул и лирическую подачу.

Відомий український співак перебуває в комі: родина просить про допомогуADAM и его жена (фото: instagram.com/adamukraine)

Музыка ADAM звучала на фестивалях, в эфире главных радиостанций и быстро обрела широкую фан-базу. Именно песня "Повільно" стала визитной карточкой артиста и одной из самых узнаваемых работ за последние годы

Клименко умер 7 декабря 2025 года в 38 лет после тяжелой и стремительной болезни. У артиста диагностировали туберкулезный менингит, сложную форму воспаления мозговых оболочек, вызванную туберкулезной инфекцией. Болезнь вызвала серьезные осложнения: певец впал в кому, из которой так и не вышел. У него остались жена и дети.

