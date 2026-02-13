Історія про кохання без фальші: вдова співака ADAM випустила останню написану ним пісню (відео)
13 лютого, напередодні Дня закоханих, світ почув "Сильно-сильно" - останню завершену пісню фронтмена гурту ADAM Михайла Клименка. Композицію він написав разом із дружиною Сашею Норовою - і вона стала їхньою особистою історією про кохання, життя в дорозі та миті, коли найцінніше - просто бути поруч.
Вийшла посмертна пісня співака ADAM
Пісня з’явилася ще у травні 2025 року в домашній студії. Вона народилася з гастролей Україною, поїздок між містами, ночівель у готелях і коротких пауз між концертами.
У тексті - справжні місця та події: Ужгород, куди пара не встигла на цвітіння сакур, Миколаїв із розведеними мостами, дороги й відчуття життя "між виступами".
Приспів з’явився майже одразу - разом із рядком "люблю тебе у Києві депресивно".
Саме слово "депресивно" згодом викликало сумніви, адже Михайло й Саша завжди прагнули говорити у своїй музиці про світло.
Вони намагалися знайти інше формулювання, але жодне не звучало так чесно.
Вдова Клименка презентувала останню його пісню (скріншот з відео)
Трек залишився завершеним, однак за життя музиканта так і не був виданий.
З часом його сенс змінився - тепер це історія про любов, у якій є не лише світло, а й тиша, сум і здатність бути разом навіть у найскладніші миті.
"Сильно-сильно" вже звучав наживо під час концертів, і слухачі давно чекали на офіційну прем’єру.
"Ця пісня - про наше кохання, про наші подорожі й гастролі Україною. Про життя між концертами, коли ми просто були разом. Усі слова в ній - правда з нашого життя", - ділиться дружина музиканта.
Разом із треком на YouTube вийшло відео, змонтоване другом родини, режисером Артемом Григоряном, із особистих архівів пари.
Кліп складається в теплу, цілісну історію спільного життя - зі щасливими кадрами, усмішками та моментами, які тепер стали особливо цінними.
У березні також заплановано реліз першої вінілової платівки ADAM, однак деталі поки не розголошують.
