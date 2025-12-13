Донька Полякової, Сільченко, та інші. Українські зірки, які відгуляли весілля у 2025 році

2025 рік подарував українському шоу-бізнесу чимало романтичних історій. Деякі зірки вперше пішли під вінець, інші - влаштували тихі сімейні церемонії або гучні свята на всю країну.

РБК-Україна зібрало найпомітніші весілля українських знаменитостей, що стали подіями цього року.

Олександр Кривошапко та Христина

Співак Олександр Кривошапко, який свого часу став відомим завдяки участі в шоу "Х-фактор", одружився зі своєю коханою Христиною. Пара понад рік була разом, після чого вирішила узаконити стосунки.

Весілля відбулося у США в колі найближчих друзів. Для артиста це вже третій шлюб, однак, як зазначають прихильники, саме з Христиною він виглядає по-справжньому щасливим і спокійним.

Олександр Кривошапко та Христина (фото: instagram.com/otoysounds)

Катя Сільченко та Сергій Неклева

Дизайнерка Катя Сільченко влаштувала весілля, яке сколихнуло українську модну індустрію.

Під час показу зимової колекції the COAT by Katya Silchenko на ВДНГ фінал дефіле раптово перетворився на церемонію одруження.

Сільченко у весільній мінісукні з накидкою, прикрашеною стразами, сказала "так" своєму коханому Сергію Неклеві просто на подіумі - на очах у гостей та колег.

Катя Сільченко та Сергій Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Віталіна Біблів

45-річна акторка Віталіна Біблів зазвичай не ділиться подробицями особистого життя, але цього року приємно здивувала шанувальників. У квітні вона тихо вийшла заміж.

Ім’я свого обранця артистка не називає, хоча нещодавно почала публікувати спільні світлини. Для неї це перший шлюб, який став важливою подією та новим етапом у житті.

Віталіна Біблів з чоловіком (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Лавіка та Дмитро Вознюк

Співачка Лавіка (Любов Юнак) у травні повідомила, що стала дружиною Дмитра Вознюка.

А вже восени зірка поділилася новиною про вагітність, розкривши, що чекає первістка.

Для артистки 2025-й став роком особистих нових початків - і весілля, і майбутнього материнства.

Лавіка та Дмитро Вознюк (фото: instagram.com/lavika)

Фіма Константиновський та Єлизавета

Гуморист і телеведучий Фіма Константиновський одружився з коханою Єлизаветою на початку червня. Пара разом із 2023 року.

Святкування відбулося просто неба в Києві у колі близьких. Після церемонії подружжя вирушило у медовий місяць на Західну Україну, де насолоджувалося відпочинком серед природи.

Фіма Константиновський та Єлизавета (фото: instagram.com/fimakonst​​​​​​​)

SLAVIA та Андрій

Співачка SLAVIA цього року пережила одразу дві важливі події: вагітність і весілля. Артистка розписалася зі своїм коханим Андрієм у РАЦСі, відмовившись від гучного свята.

Невдовзі після цього у подружжя народився син Лев - перша дитина для співачки.

SLAVIA та Андрій (фото: instagram.com/slavia_official​​​​​​​)

Маша Полякова та Еден Пассареллі

20-річна донька Олі Полякової Маша здивувала багатьох фанів. Живучи у США, де вона навчається, дівчина познайомилася зі своїм нареченим, Еденом Пассареллі.

У липні пара оголосила про заручини, а вже в середині місяця одружилася у США.

Весілля було камерним, але зворушливим - і стало однією з найбільш обговорюваних подій року.

Маша Полякова та Еден Пассареллі (фото: instagram.com/marypoppers1)

OTOY та Марія Гаврилюк

Для репера OTOY 2025 рік також став сімейним. Влітку він зробив пропозицію бізнесвумен Марії Гаврилюк, а вже 13 вересня оголосив про їхній шлюб.

Пара не розкривала подробиць весілля і загалом тримає свої стосунки подалі від медіа.

Шанувальники дізналися про їхній роман лише на початку року, тож новина про весілля стала несподіванкою.

OTOY та Марія Гаврилюк (фото: instagram.com/otoysounds​​​​​​​)