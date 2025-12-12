ua en ru
Відома українська акторка вперше стала мамою у 44 роки: зворушливе відео

П'ятниця 12 грудня 2025 12:09
Відома українська акторка вперше стала мамою у 44 роки: зворушливе відео Альона Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)
Автор: Катерина Собкова

Українська акторка театру і кіно Альона Алимова, відома за роллю Катерини в скетчкомі "Коли ми вдома", оголосила в мережі радісну новину. Артистка вперше стала мамою.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її пост в Instagram.

Альона Алимова народила первістка

44-річна акторка опублікувала в мережі ролик, на якому показала, як займається йогою протягом усієї вагітності.

На відео можна побачити Алимову спочатку з маленьким акуратним животиком, а потім на останньому місяці вагітності. Завершує відео кадри з дівчинкою, яка вже робить свої перші кроки.

Коли знаменитість стала мамою - вона не уточнила. Але, судячи з ролика, можна припустити, що її доньці скоро виповниться рік.

Хто така Альона Алимова

Алимова народилася 1981 року в Маріуполі.

У дитинстві займалася музикою і танцями, розглядала медицину як майбутню професію, але згодом обрала мистецтво. Закінчила Київський національний університет культури та мистецтв за спеціальністю "режисура кіно і телебачення".

У кіно почала зніматися з 2000 року. Першою помітною роллю стала роль Інги Самгіної в 90-серійному фільмі "Джамайка".

Однією з улюблених робіт актриса називає казкову стрічку "Прикольна казка" (2008), де виконала роль принцеси Нещасного королівства.

У 2009 році знялася в рекламі, присвяченій боротьбі зі СНІДом.

Широку популярність здобула завдяки ролі Катерини у скетчкомі "Коли ми вдома" (2014-2018).

Як режисерка відома за короткометражними стрічками "Лавсторі" та "Красива жінка" (2012), а також над музичними кліпами.

У 2019 році Алимова дебютувала на театральній сцені в антрепризі "Дівич-вечір".

Альона Алимова (фото: instagram.com/alymova_alyona)

