Дочь Поляковой, Сильченко, и другие. Украинские звезды, которые отгуляли свадьбу в 2025 году

2025 год подарил украинскому шоу-бизнесу немало романтических историй. Некоторые звезды впервые пошли под венец, другие - устроили тихие семейные церемонии или громкие праздники на всю страну.

Александр Кривошапко и Кристина

Певец Александр Кривошапко, который в свое время стал известным благодаря участию в шоу "Х-фактор", женился на своей возлюбленной Кристине. Пара больше года была вместе, после чего решила узаконить отношения.

Свадьба состоялась в США в кругу самых близких друзей. Для артиста это уже третий брак, однако, как отмечают поклонники, именно с Кристиной он выглядит по-настоящему счастливым и спокойным.

Александр Кривошапко и Кристина (фото: instagram.com/otoysounds)

Катя Сильченко и Сергей Неклева

Дизайнер Катя Сильченко устроила свадьбу, которая всколыхнула украинскую модную индустрию.

Во время показа зимней коллекции the COAT by Katya Silchenko на ВДНХ финал дефиле внезапно превратился в церемонию бракосочетания.

Сильченко в свадебном мини-платье с накидкой, украшенной стразами, сказала "да" своему возлюбленному Сергею Неклеве прямо на подиуме - на глазах у гостей и коллег.

Катя Сильченко и Сергей Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)

Виталина Библив

45-летняя актриса Виталина Библив обычно не делится подробностями личной жизни, но в этом году приятно удивила поклонников. В апреле она тихо вышла замуж.

Имя своего избранника артистка не называет, хотя недавно начала публиковать совместные фотографии. Для нее это первый брак, который стал важным событием и новым этапом в жизни.

Виталина Библив с мужем (фото: instagram.com/vitalinabibliv)

Лавика и Дмитрий Вознюк

Певица Лавика (Любовь Юнак) в мае сообщила, что стала женой Дмитрия Вознюка.

А уже осенью звезда поделилась новостью о беременности, раскрыв, что ждет первенца.

Для артистки 2025-й стал годом личных новых начинаний - и свадьбы, и будущего материнства.

Лавика и Дмитрий Вознюк (фото: instagram.com/lavika)

Фима Константиновский и Елизавета Константиновская

Юморист и телеведущий Фима Константиновский женился на возлюбленной Елизавете в начале июня. Пара вместе с 2023 года.

Празднование состоялось под открытым небом в Киеве в кругу близких. После церемонии супруги отправились в медовый месяц на Западную Украину, где наслаждались отдыхом среди природы.

Фима Константиновский и Елизавета (фото: instagram.com/fimakonst)

SLAVIA и Андрей

Певица SLAVIA в этом году пережила сразу два важных события: беременность и свадьбу. Артистка расписалась со своим возлюбленным Андреем в ЗАГСе, отказавшись от громкого праздника.

Вскоре после этого у супругов родился сын Лев - первый ребенок для певицы.

SLAVIA и Андрей (фото: instagram.com/slavia_official)

Маша Полякова и Эден Пассарелли

20-летняя дочь Оли Поляковой Маша удивила многих фанов. Живя в США, где она учится, девушка познакомилась со своим женихом, Эденом Пассарелли.

В июле пара объявила о помолвке, а уже в середине месяца поженилась в США.

Свадьба была камерной, но трогательной - и стала одним из самых обсуждаемых событий года.

Маша Полякова и Эден Пассарелли (фото: instagram.com/marypoppers1)

OTOY и Мария Гаврилюк

Для рэпера OTOY 2025 год также стал семейным. Летом он сделал предложение бизнесвумен Марии Гаврилюк, а уже 13 сентября объявил об их браке.

Пара не раскрывала подробностей свадьбы и вообще держит свои отношения подальше от медиа.

Поклонники узнали об их романе только в начале года, поэтому новость о свадьбе стала неожиданностью.

OTOY и Мария Гаврилюк (фото: instagram.com/otoysounds)