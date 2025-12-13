Дочь Поляковой, Сильченко, и другие. Украинские звезды, которые отгуляли свадьбу в 2025 году
2025 год подарил украинскому шоу-бизнесу немало романтических историй. Некоторые звезды впервые пошли под венец, другие - устроили тихие семейные церемонии или громкие праздники на всю страну.
РБК-Украина собрало самые заметные свадьбы украинских знаменитостей, ставшие событиями этого года.
Александр Кривошапко и Кристина
Певец Александр Кривошапко, который в свое время стал известным благодаря участию в шоу "Х-фактор", женился на своей возлюбленной Кристине. Пара больше года была вместе, после чего решила узаконить отношения.
Свадьба состоялась в США в кругу самых близких друзей. Для артиста это уже третий брак, однако, как отмечают поклонники, именно с Кристиной он выглядит по-настоящему счастливым и спокойным.
Александр Кривошапко и Кристина (фото: instagram.com/otoysounds)
Катя Сильченко и Сергей Неклева
Дизайнер Катя Сильченко устроила свадьбу, которая всколыхнула украинскую модную индустрию.
Во время показа зимней коллекции the COAT by Katya Silchenko на ВДНХ финал дефиле внезапно превратился в церемонию бракосочетания.
Сильченко в свадебном мини-платье с накидкой, украшенной стразами, сказала "да" своему возлюбленному Сергею Неклеве прямо на подиуме - на глазах у гостей и коллег.
Катя Сильченко и Сергей Неклева (фото: instagram.com/katyasilchenko)
Виталина Библив
45-летняя актриса Виталина Библив обычно не делится подробностями личной жизни, но в этом году приятно удивила поклонников. В апреле она тихо вышла замуж.
Имя своего избранника артистка не называет, хотя недавно начала публиковать совместные фотографии. Для нее это первый брак, который стал важным событием и новым этапом в жизни.
Виталина Библив с мужем (фото: instagram.com/vitalinabibliv)
Лавика и Дмитрий Вознюк
Певица Лавика (Любовь Юнак) в мае сообщила, что стала женой Дмитрия Вознюка.
А уже осенью звезда поделилась новостью о беременности, раскрыв, что ждет первенца.
Для артистки 2025-й стал годом личных новых начинаний - и свадьбы, и будущего материнства.
Лавика и Дмитрий Вознюк (фото: instagram.com/lavika)
Фима Константиновский и Елизавета Константиновская
Юморист и телеведущий Фима Константиновский женился на возлюбленной Елизавете в начале июня. Пара вместе с 2023 года.
Празднование состоялось под открытым небом в Киеве в кругу близких. После церемонии супруги отправились в медовый месяц на Западную Украину, где наслаждались отдыхом среди природы.
Фима Константиновский и Елизавета (фото: instagram.com/fimakonst)
SLAVIA и Андрей
Певица SLAVIA в этом году пережила сразу два важных события: беременность и свадьбу. Артистка расписалась со своим возлюбленным Андреем в ЗАГСе, отказавшись от громкого праздника.
Вскоре после этого у супругов родился сын Лев - первый ребенок для певицы.
SLAVIA и Андрей (фото: instagram.com/slavia_official)
Маша Полякова и Эден Пассарелли
20-летняя дочь Оли Поляковой Маша удивила многих фанов. Живя в США, где она учится, девушка познакомилась со своим женихом, Эденом Пассарелли.
В июле пара объявила о помолвке, а уже в середине месяца поженилась в США.
Свадьба была камерной, но трогательной - и стала одним из самых обсуждаемых событий года.
Маша Полякова и Эден Пассарелли (фото: instagram.com/marypoppers1)
OTOY и Мария Гаврилюк
Для рэпера OTOY 2025 год также стал семейным. Летом он сделал предложение бизнесвумен Марии Гаврилюк, а уже 13 сентября объявил об их браке.
Пара не раскрывала подробностей свадьбы и вообще держит свои отношения подальше от медиа.
Поклонники узнали об их романе только в начале года, поэтому новость о свадьбе стала неожиданностью.
OTOY и Мария Гаврилюк (фото: instagram.com/otoysounds)
