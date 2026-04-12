Домінація України та фіаско США: відомі всі учасники фіналу Кубка Біллі Джин Кінг

Український тріумф: без шансів для суперниць

Збірна України продемонструвала найкращий результат серед усіх учасниць відбору. У протистоянні зі збірною Польщі "синьо-жовті" не віддали опоненткам жодного матчу. Крапку в серії поставила дебютантка Олександра Олійникова, забезпечивши підсумковий розгром із рахунком 4:0.

Варто зазначити, що торік українки вперше в історії пробилися до основної сітки та одразу дійшли до півфіналу. Нинішній впевнений вихід підтверджує статус України як однієї з топ-команд світового тенісу.

Сенсація десятиліття: збірна США за бортом

Головною несподіванкою кваліфікації став виліт команди США. Американки, які минулого року грали у фіналі, сенсаційно поступилися збірній Бельгії (1:3). Таким чином, найтитулованіша збірна світу (18 перемог у турнірі) вперше за 10 років не боротиметься за титул у фінальній частині.

А найбільш драматичною стала боротьба між Чехією та Швейцарією, де долю путівки вирішив лише останній поєдинок.

Кубок Біллі Джин Кінг-2026, результати кваліфікації:

Польща – Україна – 0:4

Австралія – Велика Британія – 1:3

Італія – Японія – 3:1

Словенія – Іспанія – 1:3

Казахстан – Канада 3:1

Бельгія – США – 3:1

Швейцарія – Чехія – 2:3

Хто зіграє у фіналі: повний список

За результатами відбору сформувався остаточний перелік учасників, що змагатимуться у фінальній стадії.

Повний список фіналістів:

Китай (господарки турніру)

Італія (чинні володарки титулу)

Україна

Велика Британія

Іспанія

Бельгія

Чехія

Казахстан

Якщо порівнювати зі складом учасниць фіналу 2025 року, то в переліку відбулися дві ротації: цього разу на турнірі не буде збірних США та Японії, чиї місця посіли Бельгія та Чехія.

Вирішальні матчі за престижний трофей прийматиме китайський Шеньчжень. Турнір триватиме з 22 до 27 вересня.