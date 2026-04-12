Доминация Украины и фиаско США: известны все участники финала Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису второй раз подряд сыграет в финальной части Кубка Билли Джин Кинг. По итогам квалификационного раунда неофициального чемпионата мира среди женских национальных команд определился полный перечень участников, которые в сентябре будут соревноваться за главный трофей в Китае.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Сборная Украины продемонстрировала лучший результат среди всех участниц отбора. В противостоянии со сборной Польши "сине-желтые" не отдали оппоненткам ни одного матча. Точку в серии поставила дебютантка Александра Олейникова, обеспечив итоговый разгром со счетом 4:0.
Стоит отметить, что в прошлом году украинки впервые в истории пробились в основную сетку и сразу дошли до полуфинала. Нынешний уверенный выход подтверждает статус Украины как одной из топ-команд мирового тенниса.
Главной неожиданностью квалификации стал вылет команды США. Американки, которые в прошлом году играли в финале, сенсационно уступили сборной Бельгии (1:3). Таким образом, самая титулованная сборная мира (18 побед в турнире) впервые за 10 лет не будет бороться за титул в финальной части.
А наиболее драматичной стала борьба между Чехией и Швейцарией, где судьбу путевки решил лишь последний поединок.
Кубок Билли Джин Кинг-2026, результаты квалификации:
По результатам отбора сформировался окончательный перечень участников, которые будут соревноваться в финальной стадии.
Полный список финалистов:
Если сравнивать с составом участников финала 2025 года, то в перечне произошли две ротации: на этот раз на турнире не будет сборных США и Японии, чьи места заняли Бельгия и Чехия.
Решающие матчи за престижный трофей будет принимать китайский Шэньчжэнь. Турнир продлится с 22 по 27 сентября.
