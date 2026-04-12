Доминация Украины и фиаско США: известны все участники финала Кубка Билли Джин Кинг

Украинский триумф: без шансов для соперниц

Сборная Украины продемонстрировала лучший результат среди всех участниц отбора. В противостоянии со сборной Польши "сине-желтые" не отдали оппоненткам ни одного матча. Точку в серии поставила дебютантка Александра Олейникова, обеспечив итоговый разгром со счетом 4:0.

Стоит отметить, что в прошлом году украинки впервые в истории пробились в основную сетку и сразу дошли до полуфинала. Нынешний уверенный выход подтверждает статус Украины как одной из топ-команд мирового тенниса.

Сенсация десятилетия: сборная США за бортом

Главной неожиданностью квалификации стал вылет команды США. Американки, которые в прошлом году играли в финале, сенсационно уступили сборной Бельгии (1:3). Таким образом, самая титулованная сборная мира (18 побед в турнире) впервые за 10 лет не будет бороться за титул в финальной части.

А наиболее драматичной стала борьба между Чехией и Швейцарией, где судьбу путевки решил лишь последний поединок.

Кубок Билли Джин Кинг-2026, результаты квалификации:

Польша - Украина - 0:4

Австралия - Великобритания - 1:3

Италия - Япония - 3:1

Словения - Испания - 1:3

Казахстан - Канада 3:1

Бельгия - США - 3:1

Швейцария - Чехия - 2:3

Кто сыграет в финале: полный список

По результатам отбора сформировался окончательный перечень участников, которые будут соревноваться в финальной стадии.

Полный список финалистов:

Китай (хозяйки турнира)

Италия (действующие обладательницы титула)

Украина

Великобритания

Испания

Бельгия

Чехия

Казахстан

Если сравнивать с составом участников финала 2025 года, то в перечне произошли две ротации: на этот раз на турнире не будет сборных США и Японии, чьи места заняли Бельгия и Чехия.

Решающие матчи за престижный трофей будет принимать китайский Шэньчжэнь. Турнир продлится с 22 по 27 сентября.