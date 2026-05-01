"Доля її вже карає": Беспалов розповів про свою мобілізацію і натякнув на "замовницю"

Український блогер-пліткар Богдан Беспалов повернувся у публічний простір після тривалої паузи та вперше розповів свою версію подій довкола мобілізації, зникнення і служби у війську.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на YouTube-канал оглядача українського шоу-бізу.

Беспалов заявив, що напередодні 24 січня за ним нібито стежили правоохоронці.

У день мобілізації його затримали в кав’ярні неподалік дому. Він стверджує, що не чинив опору, після чого поїхав до ТЦК.

"24 січня 2026 року моє життя змінилося назавжди. Всі чудово знають, що була замовниця. Не бачу сенсу називати її ім'я. Це на її совісті. Бумеранг існує, доля її вже карає. Жодним чином не хочу давати додаткову увагу людині, яка намагалася знищити мене", - сказав блогер.

У самому відео Богдан не озвучив імені людини, яку називає "замовницею".

Водночас назва ролика звучить доволі промовисто: "Не Тіна Кароль. Ментовка Олена Тополя. Перше відео Беспалова".

Блогер також розповів, що має проблеми із зором і, за його словами, усі необхідні документи, однак на це нібито не звернули уваги.

Так він опинився у військовій частині. Перші десять днів, як стверджує Беспалов, він не мав доступу до мобільного телефону.

За словами блогера, служба стала для нього періодом серйозної внутрішньої трансформації.

Він зізнався, що зіткнувся з психологічними труднощами, однак водночас потрапив у колектив, який допоміг йому пройти адаптацію.

"Я потрапив у хороший колектив, де була людиноцентричність. Вони допомогли мені пройти шлях прийняття. БЗВП мені далося складно, хоч у нас були хороші умови. Я постійно хворів - і це скрізь", - поділився блогер.

Беспалов додав, що й надалі проходить службу та має багато завдань і обов’язків.

Водночас, за його словами, у нього з’явилася можливість і вільний час для створення контенту.

Що відомо про мобілізацію Беспалова

Наприкінці січня Богдан Беспалов перестав виходити на зв’язок. Адміністратори його каналу тоді повідомили, що він живий, однак інших подробиць не розкривали.

У мережі тим часом поширювалися різні версії - від арешту до нібито виїзду за кордон.

25 березня блогер підтвердив, що був мобілізований. Після цього в соцмережах почали обговорювати можливу причетність до ситуації Олени Тополі.

Сама співачка відповідала на один із коментарів і заявляла, що "нікого не прибирала".

Вона також нагадала, що інші чоловіки теж можуть опинитися на фронті.