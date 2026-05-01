"Судьба ее уже наказывает": Беспалов рассказал о своей мобилизации и намекнул на "заказчицу"

17:06 01.05.2026 Пт
3 мин
Богдан заявил, что сначала за ним следили, а его задержание могло быть не случайным
Иванна Пашкевич
"Судьба ее уже наказывает": Беспалов рассказал о своей мобилизации и намекнул на "заказчицу" Богдан Беспалов (фото: instagram.com/bespalovmusic)
Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов вернулся в публичное пространство после длительной паузы и впервые рассказал свою версию событий вокруг мобилизации, исчезновения и службы в армии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на YouTube-канал обозревателя украинского шоу-биза.

Беспалов заявил, что накануне 24 января за ним якобы следили правоохранители.

В день мобилизации его задержали в кафе недалеко от дома. Он утверждает, что не оказывал сопротивления, после чего поехал в ТЦК.

"24 января 2026 года моя жизнь изменилась навсегда. Все прекрасно знают, что была заказчица. Не вижу смысла называть ее имя. Это на ее совести. Бумеранг существует, судьба ее уже наказывает. Никоим образом не хочу давать дополнительное внимание человеку, который пытался уничтожить меня", - сказал блогер.

В самом видео Богдан не озвучил имени человека, которого называет "заказчицей".

В то же время название ролика звучит довольно красноречиво: "Не Тина Кароль. Ментовка Елена Тополя. Первое видео Беспалова".

Блогер также рассказал, что имеет проблемы со зрением и, по его словам, все необходимые документы, однако на это якобы не обратили внимания.

Так он оказался в воинской части. Первые десять дней, как утверждает Беспалов, он не имел доступа к мобильному телефону.

По словам блогера, служба стала для него периодом серьезной внутренней трансформации.

Он признался, что столкнулся с психологическими трудностями, однако в то же время попал в коллектив, который помог ему пройти адаптацию.

"Я попал в хороший коллектив, где была человекоцентричность. Они помогли мне пройти путь принятия. БЗВП мне далось сложно, хотя у нас были хорошие условия. Я постоянно болел - и это везде", - поделился блогер.

Беспалов добавил, что и в дальнейшем проходит службу и имеет много задач и обязанностей.

В то же время, по его словам, у него появилась возможность и свободное время для создания контента.

Что известно о мобилизации Беспалова

В конце января Богдан Беспалов перестал выходить на связь. Администраторы его канала тогда сообщили, что он жив, однако других подробностей не раскрывали.

В сети тем временем распространялись разные версии - от ареста до якобы выезда за границу.

25 марта блогер подтвердил, что был мобилизован. После этого в соцсетях начали обсуждать возможную причастность к ситуации Елены Тополи.

Сама певица отвечала на один из комментариев и заявляла, что "никого не убирала".

Она также напомнила, что другие мужчины тоже могут оказаться на фронте.

Зеленский раскрыл потери России в результате "дальнобойных санкций"
