Доля чемпіонства під питанням? "Шахтар" вирвав перемогу у "Зорі" завдяки одному епізоду

Донецький "Шахтар" здобув надважливу перемогу над луганською "Зорею" в межах перенесеного 21-го туру УПЛ. Успіх дозволив команді суттєво відірватися від найближчого переслідувача в боротьбі за золоті медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.

Швидкий гол та дебютний м'яч Обаха

Поєдинок, що відбувся у четвер, 23 квітня, розпочався за сценарієм чинного чемпіона.

Уже на 2-й хвилині зустрічі "гірники" розіграли стандарт, який призвів до метушні у штрафному майданчику луганців.

Найшвидше в ситуації зорієнтувався нападник Проспер Обах - форвард відправив м'яч у сітку, відсвяткувавши свій дебютний гол у футболці донецького клубу.

Попри ініціативу "Шахтаря", підопічні Віктора Скрипника змогли стабілізувати гру.

Мінімальна перевага номінальних господарів трималася до початку другої половини зустрічі.

Відповідь Малиша та вирішальний пенальті

На 51-й хвилині "Зоря" змогла відновити рівновагу.

Після активної фази атаки голкіпер донеччан Дмитро Різник вибив м'яч кулаками, проте першим на підборі опинився Навін Малиш.

Захисник наважився на удар з-за меж карного майданчика і влучно пробив у ворота - 1:1.

Долю протистояння було вирішено наприкінці матчу.

Арбітр призначив одинадцятиметровий удар у ворота луганців, який холоднокровно реалізував Артем Бондаренко.

Фінальний свисток зафіксував важку перемогу "гірників" із рахунком 2:1.

Турнірні перспективи лідерів

Завдяки цьому результату "Шахтар" накопичив 57 очок після 24 зіграних матчів.

Тепер дистанція між першою сходинкою та ЛНЗ, що йде другим, збільшилася до шести пунктів. "Зоря" наразі залишається на дев'ятій позиції в активі з 32 балами.

Наступний виклик для лідера чемпіонату запланований на неділю, 26 квітня - "гірники" зіграють проти "Кудрівки".

Луганський клуб свій матч проведе наступного дня проти "Вереса".

