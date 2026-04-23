ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Развлечения » Спорт

Судьба чемпионства под вопросом? "Шахтер" вырвал победу у "Зари" благодаря одному эпизоду

18:07 23.04.2026 Чт
2 мин
Курьезный момент у ворот "Шахтера" едва не стоил команде стратегического преимущества в УПЛ
aimg Екатерина Урсатий
ФК "Шахтер" (фото: facebook.com/fcshakhtar)

Донецкий "Шахтер" одержал важнейшую победу над луганской "Зарей" в рамках перенесенного 21-го тура УПЛ. Успех позволил команде существенно оторваться от ближайшего преследователя в борьбе за золотые медали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат матча.

Быстрый гол и дебютный мяч Обаха

Поединок, который состоялся в четверг, 23 апреля, начался по сценарию действующего чемпиона.

Уже на 2-й минуте встречи "горняки" разыграли стандарт, который привел к суматохе в штрафной площадке луганчан.

Быстрее всех в ситуации сориентировался нападающий Проспер Обах - форвард отправил мяч в сетку, отпраздновав свой дебютный гол в футболке донецкого клуба.

Несмотря на инициативу "Шахтера", подопечные Виктора Скрипника смогли стабилизировать игру.

Минимальное преимущество номинальных хозяев держалось до начала второй половины встречи.

Ответ Малыша и решающий пенальти

На 51-й минуте "Заря" смогла восстановить равновесие.

После активной фазы атаки голкипер дончан Дмитрий Ризнык выбил мяч кулаками, однако первым на подборе оказался Навин Малыш.

Защитник решился на удар из-за пределов штрафной площадки и точно пробил в ворота - 1:1.

Судьба противостояния была решена в конце матча.

Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота луганчан, который хладнокровно реализовал Артем Бондаренко.

Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "горняков" со счетом 2:1.

Турнирные перспективы лидеров

Благодаря этому результату "Шахтер" накопил 57 очков после 24 сыгранных матчей.

Теперь дистанция между первой строчкой и идущим вторым ЛНЗ увеличилась до шести пунктов. "Заря" пока остается на девятой позиции в активе с 32 баллами.

Следующий вызов для лидера чемпионата запланирован на воскресенье, 26 апреля - "горняки" сыграют против "Кудривки".

Луганский клуб свой матч проведет на следующий день против "Вереса".

Турнирная таблица УПЛ (топ-5):

  1. "Шахтер" - 57 очков (24 матча)
  2. ЛНЗ - 51 (24)
  3. "Полесье" - 46 (24)
  4. "Металлист 1925" - 44 (24)
  5. "Динамо" - 44 (24)
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
УПЛ Шахтер Футбол
