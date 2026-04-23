Судьба чемпионства под вопросом? "Шахтер" вырвал победу у "Зари" благодаря одному эпизоду
Донецкий "Шахтер" одержал важнейшую победу над луганской "Зарей" в рамках перенесенного 21-го тура УПЛ. Успех позволил команде существенно оторваться от ближайшего преследователя в борьбе за золотые медали.
Быстрый гол и дебютный мяч Обаха
Поединок, который состоялся в четверг, 23 апреля, начался по сценарию действующего чемпиона.
Уже на 2-й минуте встречи "горняки" разыграли стандарт, который привел к суматохе в штрафной площадке луганчан.
Быстрее всех в ситуации сориентировался нападающий Проспер Обах - форвард отправил мяч в сетку, отпраздновав свой дебютный гол в футболке донецкого клуба.
Несмотря на инициативу "Шахтера", подопечные Виктора Скрипника смогли стабилизировать игру.
Минимальное преимущество номинальных хозяев держалось до начала второй половины встречи.
Ответ Малыша и решающий пенальти
На 51-й минуте "Заря" смогла восстановить равновесие.
После активной фазы атаки голкипер дончан Дмитрий Ризнык выбил мяч кулаками, однако первым на подборе оказался Навин Малыш.
Защитник решился на удар из-за пределов штрафной площадки и точно пробил в ворота - 1:1.
Судьба противостояния была решена в конце матча.
Арбитр назначил одиннадцатиметровый удар в ворота луганчан, который хладнокровно реализовал Артем Бондаренко.
Финальный свисток зафиксировал тяжелую победу "горняков" со счетом 2:1.
Турнирные перспективы лидеров
Благодаря этому результату "Шахтер" накопил 57 очков после 24 сыгранных матчей.
Теперь дистанция между первой строчкой и идущим вторым ЛНЗ увеличилась до шести пунктов. "Заря" пока остается на девятой позиции в активе с 32 баллами.
Следующий вызов для лидера чемпионата запланирован на воскресенье, 26 апреля - "горняки" сыграют против "Кудривки".
Луганский клуб свой матч проведет на следующий день против "Вереса".
Турнирная таблица УПЛ (топ-5):
- "Шахтер" - 57 очков (24 матча)
- ЛНЗ - 51 (24)
- "Полесье" - 46 (24)
- "Металлист 1925" - 44 (24)
- "Динамо" - 44 (24)