Догравання з хет-триком: "Металіст 1925" знищив "Верес" у матчі-фантомі та обійшов "Динамо" в УПЛ

19:42 15.04.2026 Ср
2 хв
Блекаут у Житомирі та догравання в Рівному з 20-ї хвилини: як завершилася зустріч, що почалася ще минулого року
aimg Андрій Костенко
Петер Ітодо забив три голи (фото: ФК "Металіст 1925")

Сьогодні, 15 квітня, в українській Прем'єр-лізі нарешті закрили борг, який тягнувся з грудня минулого року. Харківський "Металіст 1925" і рівненський "Верес" завершили поєдинок 15-го туру, який увійшов в історію як один із найтриваліших через форс-мажорні обставини на стадіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

УПЛ, 15 тур (догравання)

"Металіст 1925" - "Верес" - 4:0

Голи: Ітодо, 27, 56, 60, Мба, 87

Передісторія: блекаут у Житомирі

Історія цього протистояння почалася ще 7 грудня 2025 року. Тоді команди вийшли на поле стадіону в Житомирі, проте встигли відіграти лише стартові 19 хвилин. Причиною зупинки стали серйозні проблеми з електропостачанням - на арені кілька разів зникало світло, і делегат матчу ухвалив рішення перенести гру.

Клуби довго не могли узгодити нову дату і місце догравання. У підсумку завершити поєдинок вирішили в Рівному. Матч на стадіоні "Авангард" відновився саме з того часу, коли зупинився таймер у грудні - з 20-ї хвилини за рахунку 0:0.

Перебіг догравання

Уже за п'ять хвилин після старту "Металіст 1925" відкрив рахунок: Володимир Салюк виконав простріл у центр, а Пітер Ітодо точно замкнув м'яч у дальній кут, скориставшись помилкою Ігоря Харатіна.

Справжній бенефіс нігерійського нападника продовжився після перерви. Спочатку форвард подвоїв перевагу на старті другого тайму, а вже за чотири хвилини оформив хет-трик після ефектного сольного проходу, який завершився гарматним ударом у дев'ятку.

Наприкінці зустрічі, коли темп гри дещо впав, фінальну крапку в матчі поставив Крістіан Мба. На 86-й хвилині він учетверте засмутив рівнян, встановивши остаточний рахунок - 4:0.

Турнірний прорив: "Динамо" позаду

Ця перемога стала для харків'ян не просто реалізацією "зимового боргу", а справжнім проривом у турнірній таблиці. Завдяки трьом набраним очкам команда Младена Бартуловича має в активі 41 бал.

Це дозволило "Металісту 1925" піднятися на 4-ту сходинку, обійшовши "Динамо" за додатковими показниками.

Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень
