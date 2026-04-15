Доигровка с хет-триком: "Металлист 1925" уничтожил "Верес" в матче-фантоме и обошел "Динамо" в УПЛ

19:42 15.04.2026 Ср
2 мин
Блэкаут в Житомире и доигрывание в Ровно с 20-й минуты: как завершилась встреча, начавшаяся еще в прошлом году
aimg Андрей Костенко
Петер Итодо забил три гола (фото: ФК "Металлист 1925")

Сегодня, 15 апреля, в украинской Премьер-лиге наконец-то закрыли долг, который тянулся с декабря прошлого года. Харьковский "Металлист 1925" и ровенский "Верес" завершили поединок 15-го тура, который вошел в историю как один из самых продолжительных из-за форс-мажорных обстоятельств на стадионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

УПЛ, 15 тур (доигровка)

"Металлист 1925" - "Верес" - 4:0

Голы: Итодо, 27, 56, 60, Мба, 87

Предыстория: блэкаут в Житомире

История этого противостояния началась еще 7 декабря 2025 года. Тогда команды вышли на поле стадиона в Житомире, однако успели отыграть лишь стартовые 19 минут. Причиной остановки стали серьезные проблемы с электроснабжением - на арене несколько раз пропадал свет, и делегат матча принял решение перенести игру.

Клубы долго не могли согласовать новую дату и место доигровки. В итоге завершить поединок решили в Ровно. Матч на стадионе "Авангард" возобновился именно с того времени, когда остановился таймер в декабре - с 20-й минуты при счете 0:0.

Ход доигровки

Уже через пять минут после старта "Металлист 1925" открыл счет: Владимир Салюк выполнил прострел в центр, а Питер Итодо точно замкнул мяч в дальний угол, воспользовавшись ошибкой Игоря Харатина.

Настоящий бенефис нигерийского нападающего продолжился после перерыва. Сначала форвард удвоил преимущество на старте второго тайма, а уже через четыре минуты оформил хет-трик после эффектного сольного прохода, который завершился пушечным ударом в девятку.

В конце встречи, когда темп игры несколько упал, финальную точку в матче поставил Кристиан Мба. На 86-й минуте он в четвертый раз огорчил ровенчан, установив окончательный счет - 4:0.

Турнирный прорыв: "Динамо" позади

Эта победа стала для харьковчан не просто реализацией "зимнего долга", а настоящим прорывом в турнирной таблице. Благодаря трем набранным очкам команда Младена Бартуловича имеет в активе 41 балл.

Это позволило "Металлисту 1925" подняться на 4-ю строчку, обойдя "Динамо" по дополнительным показателям.

