"Дніпро" став чемпіоном України з баскетболу втретє поспіль: попереду лише клуби-примари

"Дніпро" втретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу. Команда захистила титул у протистоянні зі столичним "Київ-Баскетом".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт національної Федерації баскетболу.
Баскетбол, чемпіонат України, фінальна серія
"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 2:0 (78:70, 60:50)
У фінальній серії до двох перемог чинні чемпіони, як і минулого року, зустрілися з "Київ-Баскетом". Рік тому для виявлення найсильнішого знадобилося три поєдинки. Цього разу – все завершилося у двох.
Перша фінальна гра у Дніпрі принесла перемогу господарям – 78:70. Тіумфували "біло-сині" і в повторному матчі у Києві – 60:50.
Справжня драма для господарів майданчика розгорнулася у другій чверті. Столичний клуб спромігся набрати лише 3 очки за десятихвилинку (рахунок періоду – 20:3 на користь дніпрян), встановивши новий антирекорд Суперліги.
Кияни не реалізували жодного кидка з гри протягом усієї чверті, що стало безпрецедентним випадком для фінальних стадій чемпіонату. Прикметно, що попередній подібний провал – 4 набрані очки за чверть – також належав "Київ-Баскету".
Попри провальний відрізок, господарі паркету спробували повернутися у гру після великої перерви. Третя чверть пройшла за повної домінації киян, які розгромили суперника з рахунком 21:8. Проте сподіванням на камбек не судилося збутися: у заключному відрізку матчу "Дніпро" повернув контроль над грою та дотиснув опонентів.
Цей титул став для "Дніпра" третім поспіль та четвертим у історії клубу.
Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.
З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.
Усі чемпіони України з баскетболу:
