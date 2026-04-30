"Дніпро" став чемпіоном України з баскетболу втретє поспіль: попереду лише клуби-примари

20:28 30.04.2026 Чт
2 хв
Більше титулів – лише у неіснуючих "Будівельника" та "Азовмаша"
aimg Андрій Костенко
У фіналі "Дніпро" переміг "Київ-Баскет" (фото: БК "Дніпро")

"Дніпро" втретє поспіль став чемпіоном України з баскетболу. Команда захистила титул у протистоянні зі столичним "Київ-Баскетом".

Баскетбол, чемпіонат України, фінальна серія

"Дніпро" – "Київ-Баскет" – 2:0 (78:70, 60:50)

Як пройшла фінальна битва

У фінальній серії до двох перемог чинні чемпіони, як і минулого року, зустрілися з "Київ-Баскетом". Рік тому для виявлення найсильнішого знадобилося три поєдинки. Цього разу – все завершилося у двох.

Перша фінальна гра у Дніпрі принесла перемогу господарям – 78:70. Тіумфували "біло-сині" і в повторному матчі у Києві – 60:50.

Справжня драма для господарів майданчика розгорнулася у другій чверті. Столичний клуб спромігся набрати лише 3 очки за десятихвилинку (рахунок періоду – 20:3 на користь дніпрян), встановивши новий антирекорд Суперліги.

Кияни не реалізували жодного кидка з гри протягом усієї чверті, що стало безпрецедентним випадком для фінальних стадій чемпіонату. Прикметно, що попередній подібний провал – 4 набрані очки за чверть – також належав "Київ-Баскету".

Попри провальний відрізок, господарі паркету спробували повернутися у гру після великої перерви. Третя чверть пройшла за повної домінації киян, які розгромили суперника з рахунком 21:8. Проте сподіванням на камбек не судилося збутися: у заключному відрізку матчу "Дніпро" повернув контроль над грою та дотиснув опонентів.

Цей титул став для "Дніпра" третім поспіль та четвертим у історії клубу.

Хто вигравав чемпіонат України

Баскетбольна першість України розігрується з 1992 року. У 1996-му турнір отримав назву Суперліга.

З того часу чемпіонами ставали дев'ять клубів. Однак лише два "золотих" колективи грають в Суперлізі досі – це "Черкаські Мавпи" та "Дніпро". Інші з різних причин припинили існування.

Усі чемпіони України з баскетболу:

  • "Будівельник" (Київ) – 11 титулів (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Маріуполь) – 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Дніпро" – 4 (2020, 2024, 2025, 2026)
  • "Одеса" – 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Хімік" (Южне) – 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Київ" – 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Кам'янське) – 1 (2021)
  • "Черкаські Мавпи" – 1 (2018)
  • "Донецьк" – 1 (2012)

