Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт

"Днепр" стал чемпионом Украины по баскетболу в третий раз подряд: впереди только клубы-призраки

20:28 30.04.2026 Чт
2 мин
Больше титулов - только у несуществующих "Будивельника" и "Азовмаша"
aimg Андрей Костенко
В финале "Днепр" победил "Киев-Баскет" (фото: БК "Днепр")

"Днепр" в третий раз подряд стал чемпионом Украины по баскетболу. Команда защитила титул в противостоянии со столичным "Киев-Баскетом".

Баскетбол, чемпионат Украины, финальная серия

"Днепр" - "Киев-Баскет" - 2:0 (78:70, 60:50)

Как прошла финальная битва

В финальной серии до двух побед действующие чемпионы, как и в прошлом году, встретились с "Киев-Баскетом". Год назад для выявления сильнейшего понадобилось три поединка. На этот раз - все завершилось в двух.

Первая финальная игра в Днепре принесла победу хозяевам - 78:70. Тиумфовали "бело-синие" и в повторном матче в Киеве - 60:50.

Настоящая драма для хозяев площадки развернулась во второй четверти. Столичный клуб смог набрать лишь 3 очка за десятиминутку (счет периода - 20:3 в пользу днепрян), установив новый антирекорд Суперлиги.

Киевляне не реализовали ни одного броска с игры на протяжении всей четверти, что стало беспрецедентным случаем для финальных стадий чемпионата. Примечательно, что предыдущий подобный провал - 4 набранных очка за четверть - также принадлежал "Киев-Баскету".

Несмотря на провальный отрезок, хозяева паркета попытались вернуться в игру после большого перерыва. Третья четверть прошла при полной доминации киевлян, которые разгромили соперника со счетом 21:8. Однако надеждам на камбэк не суждено было сбыться: в заключительном отрезке матча "Днепр" вернул контроль над игрой и дожал оппонентов.

Этот титул стал для "Днепра" третьим подряд и четвертым в истории клуба.

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу:

  • "Будивельник" (Киев) - 11 титулов (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
  • "Азовмаш" (Мариуполь) - 7 (2003, 2004, 2006-2010)
  • "Днепр" - 4 (2020, 2024, 2025, 2026)
  • "Одесса" - 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
  • "Химик" (Южное) - 3 (2015, 2016, 2019)
  • "Киев" - 2 (2000, 2005)
  • "Прометей" (Каменское) - 1 (2021)
  • "Черкасские Мавпы" - 1 (2018)
  • "Донецк" - 1 (2012)

Ранее Святослав Михайлюк впервые раскрыл правду о конфликте со сборной Украины.

