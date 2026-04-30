"Днепр" стал чемпионом Украины по баскетболу в третий раз подряд: впереди только клубы-призраки

Баскетбол, чемпионат Украины, финальная серия

"Днепр" - "Киев-Баскет" - 2:0 (78:70, 60:50)

Как прошла финальная битва

В финальной серии до двух побед действующие чемпионы, как и в прошлом году, встретились с "Киев-Баскетом". Год назад для выявления сильнейшего понадобилось три поединка. На этот раз - все завершилось в двух.

Первая финальная игра в Днепре принесла победу хозяевам - 78:70. Тиумфовали "бело-синие" и в повторном матче в Киеве - 60:50.

Настоящая драма для хозяев площадки развернулась во второй четверти. Столичный клуб смог набрать лишь 3 очка за десятиминутку (счет периода - 20:3 в пользу днепрян), установив новый антирекорд Суперлиги.

Киевляне не реализовали ни одного броска с игры на протяжении всей четверти, что стало беспрецедентным случаем для финальных стадий чемпионата. Примечательно, что предыдущий подобный провал - 4 набранных очка за четверть - также принадлежал "Киев-Баскету".

Несмотря на провальный отрезок, хозяева паркета попытались вернуться в игру после большого перерыва. Третья четверть прошла при полной доминации киевлян, которые разгромили соперника со счетом 21:8. Однако надеждам на камбэк не суждено было сбыться: в заключительном отрезке матча "Днепр" вернул контроль над игрой и дожал оппонентов.

Этот титул стал для "Днепра" третьим подряд и четвертым в истории клуба.

Кто выигрывал чемпионат Украины

Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.

С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.

Все чемпионы Украины по баскетболу: