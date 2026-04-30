"Днепр" стал чемпионом Украины по баскетболу в третий раз подряд: впереди только клубы-призраки
"Днепр" в третий раз подряд стал чемпионом Украины по баскетболу. Команда защитила титул в противостоянии со столичным "Киев-Баскетом".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт национальной Федерации баскетбола.
Баскетбол, чемпионат Украины, финальная серия
"Днепр" - "Киев-Баскет" - 2:0 (78:70, 60:50)
Как прошла финальная битва
В финальной серии до двух побед действующие чемпионы, как и в прошлом году, встретились с "Киев-Баскетом". Год назад для выявления сильнейшего понадобилось три поединка. На этот раз - все завершилось в двух.
Первая финальная игра в Днепре принесла победу хозяевам - 78:70. Тиумфовали "бело-синие" и в повторном матче в Киеве - 60:50.
Настоящая драма для хозяев площадки развернулась во второй четверти. Столичный клуб смог набрать лишь 3 очка за десятиминутку (счет периода - 20:3 в пользу днепрян), установив новый антирекорд Суперлиги.
Киевляне не реализовали ни одного броска с игры на протяжении всей четверти, что стало беспрецедентным случаем для финальных стадий чемпионата. Примечательно, что предыдущий подобный провал - 4 набранных очка за четверть - также принадлежал "Киев-Баскету".
Несмотря на провальный отрезок, хозяева паркета попытались вернуться в игру после большого перерыва. Третья четверть прошла при полной доминации киевлян, которые разгромили соперника со счетом 21:8. Однако надеждам на камбэк не суждено было сбыться: в заключительном отрезке матча "Днепр" вернул контроль над игрой и дожал оппонентов.
Этот титул стал для "Днепра" третьим подряд и четвертым в истории клуба.
Кто выигрывал чемпионат Украины
Баскетбольное первенство Украины разыгрывается с 1992 года. В 1996-м турнир получил название Суперлига.
С тех пор чемпионами становились девять клубов. Однако только два "золотых" коллектива играют в Суперлиге до сих пор - это "Черкасские Мавпы" и "Днепр". Другие по разным причинам прекратили существование.
Все чемпионы Украины по баскетболу:
- "Будивельник" (Киев) - 11 титулов (1992-1997, 2011, 2013, 2014, 2017, 2023)
- "Азовмаш" (Мариуполь) - 7 (2003, 2004, 2006-2010)
- "Днепр" - 4 (2020, 2024, 2025, 2026)
- "Одесса" - 4 (1998, 1999, 2001, 2002)
- "Химик" (Южное) - 3 (2015, 2016, 2019)
- "Киев" - 2 (2000, 2005)
- "Прометей" (Каменское) - 1 (2021)
- "Черкасские Мавпы" - 1 (2018)
- "Донецк" - 1 (2012)
