"Не знав, що я у розшуку": Амадора Лопеса затримали ТЦК (відео)

Хореограф і співак Амадор Лопес у Чернігові був затриманий ТЦК для перевірки військово-облікових документів. Виявилося, що він перебуває у розшуку, хоча сам про це не знав.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на відео в YouTube "Телеканал Новий Чернігів".

Амадора Лопеса затримали у Чернігові

Хореограф розповів, з якою метою перебував у Чернігові.

"Я приїхав сюди, в Чернігів, для того, щоб домовитися зробити наприкінці квітня - на початку травня фестиваль для дітей, щоб вони танцювали, співали, дати майстер-класи. Для мене важливо підтримати наших дітей. Я дуже хотів, я приїхав сюди саме для того, щоб зробити це", - зазначив Лопес.

Лопеса затримали для уточнення військово-облікових даних та виявилося, що він знаходиться у розшуку.

"Працівниками територіального центру комплектування соціальної підтримки був зупинений громадянин України Амадор Лопес з метою перевірки військово-облікових документів", - зазначив заступник начальника Чернігівського обласного ТЦК та СП Олександр Мироненко.

Було встановлено, що він є порушником правил військового обліку. За словами Мироненко, артисту було запропоновано прибути до ТЦК соціальної підтримки для оформлення відповідних документів.

Хореограф зазначив, що отримав українське громадянство за декілька тижнів до початку повномасштабної війни у 2022 році та не знав, що потрібно стати на облік.

"Я, наприклад, не знав, що я в розшуку. Коли вони відкрили повністю інформацію про мене, вони сказали, що я в розшуку. Я не знав про це", - зазначив хореограф.

"Звісно, це неприємно. Для мене було неприємно, я думаю, що для кожного з нас, але абсолютно спокійно вони попросили документи. Я показав документи, вони перевірили і розповіли про процедуру, що куди ми їдемо, що і як", - продовжив він.

Під час перебування в територіальному центрі було встановлено, що Амадор має підстави для отримання відстрочки. Виявилося, що мама хореографа потребує постійного нагляду.

"Мама майже немобільна. Їй треба постійне лікування. Я і так є опікуном мами, але треба зробити офіційно для того, щоб все було добре", - розповів Лопес.

Також хореограф зазначив, що до нього ставилися з повагою і навіть надали допомогу, так як у нього піднявся тиск.

"До мене ставилися абсолютно нормально, з повагою. Я бачив, як ставляться до інших. У мене теж піднявся дуже високий тиск і одразу дали допомогу. Нагодували, намагались максимально все зробити, як можна краще", - сказав він.

Хто такий Амадор Лопес

Амадор Лопес - україно-венесуельський хореограф, співак і фехтувальник. Виконує поп, техно, реп та регі. Закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України.

Народився у Венесуелі, з дитинства займався танцями та фехтуванням, переможець чемпіонату з сальси "Copa Latina".

У 2000 році переїхав до України, де заснував шоу-балет "Rumbero's" і студію латиноамериканських танців у Києві.

Співпрацював із українськими шоу "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс" та "Фабрика зірок". У 2011 році організував найбільший флешмоб у Харкові з участю 22,5 тис. танцюристів.