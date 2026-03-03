UA

Шоу бізнес

Дівчина Ханумака оголосила про їхнє розставання і звинуватила його у боргах: "Це нестерпно"

Руслан Ханумак розійшовся з новою коханою (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

Обраниця українського актора й телеведучого Руслана Ханумака Катерина Шевченко повідомила про розрив стосунків із артистом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Катерини.

Більше цікавого: Позитив висловився про можливі стосунки ексдружини з Потапом

Руслан Ханумак розійшовся з новою коханою

Зі слів Катерини, вона не планувала виносити ситуацію на загал, однак вважає це єдиним способом остаточно завершити історію.

Жінка зізналася, що в їхніх з гумористом стосунках тривалий час були складнощі.

Ситуація досягла межі, після якої вона більше не могла мовчати. 

Руслан Ханумак розійшовся з новою коханою (скріншот)

Особливо гостро екс-обраниця Ханумака відреагувала на питання, пов’язані з дітьми.

"Чесно, я не хотіла ділитися цим публічно, але це єдина можливість поставити крапку. Тому що коли тобі нав'язують чужу дитину, коли твою дитину у твоїй квартирі змушують спати з нею в одному ліжку (двох хлопчиків) - це нестерпно", - обурилась Катерина.

Також жінка заявила про фінансові проблеми, які, за її словами, виникли після того, як вона звільнилася з роботи.

Катерина стверджує, що актор взяв на себе зобов’язання забезпечувати сім’ю, однак згодом їй довелося самостійно брати кредити, які залишилися непогашеними.

Руслан Ханумак з екс-обраницею та дітьми (фото: instagram.com/katrusiaa)

"Коли тебе залишають з боргами, які не гасяться другий рік, при цьому через людину, яка взяла відповідальність за забезпечення сім'ї, ти звільнилася і опинилася в борговій ямі - це жах. Через людину, заради якої поїздила континентами неодноразово", - додала колишня актора.

Відомо, що від попередніх стосунків Катерина має сина. Разом із Ханумаком вона певний час проживала у США, однак нині обоє перебувають в Україні.

При цьому на своїй сторінці в Instagram жінка рідко публікувала спільні фото з артистом.

Наразі Руслан Ханумак публічно не коментував заяви своєї вже колишньої коханої.

