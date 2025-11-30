"ДіО.фільми" повертаються? Олійник заінтригував словами про Дантеса

Чи буде дует Дантеса та Олійника

Так, Слава спитав у співака, чи розглядає він можливість створення спільної пісні з Вовою. Влітку артисти вийшли разом та потішили фанів тимчасовим возз'єднанням

"Якщо ти зараз Володимира запитаєш, скоріш за все, він тобі скаже: "Та ну, такого точно ніколи не буде". Але ми не знаємо, що буде далі. Ми, бачиш, співали на Atlas, нещодавно сходили на дуже круте шоу", - сказав Вадим.

Тому, зазначив Олійник, все можливо. Але чи хоче цього Дантес та чи буде співак обговорювати з ним відродження гурту - поки залишається загадкою.

Також Вадим зізнався, чи дратують його питання про гурт та Вову. Виявилоя, нині його вже не так "атакують" цією темою.

"Вже трошки зараз менше (питань). І слава Богу, тому що я почав щось робити... Ніхто не знав, де я, що я є. Ну і про що ще питати? Питали про те, що там Вова, як він, чому ми не спілкуємося", - сказав Олійник.

Чому розпалися "ДіО.фільми"

Нагадаємо, Дантес і Олійник заснували гурт, коли брали участь у "Фабриці зірок". Хіти "Оля" та "Мне уже 20" зробили їх дуже популярними. Вова і Вадим активно виступали, знімали кліпи, але у 2015 році колектив раптово розпався.

Пізніше виявилося, що Олійник вирішив піти з гурту заради сольної кар'єри. Дантес казав, що для нього це стало "ударом в спину", адже про розпад гурту він дізнався навіть не від колеги-співака. Сам Вадим визнавав, що ситуацію було важко назвати красивою.

"Ініціатива була моя. Втім, я зробив це не так, як хотів. Сказав, що хочу випустити сольну пісню і змовчав, що задля цього покину гурт. Була наче недомовленість", - пояснював Олійник в одному з випусків проєкту "Зірковий шлях".