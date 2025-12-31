ua en ru
"Динамо" влаштувало новорічне свято для юних уболівальників: фото

Середа 31 грудня 2025 15:42
"Динамо" влаштувало новорічне свято для юних уболівальників: фото Фото: представники ФК "Динамо" вручили подарунки маленьким фанатам (fcdynamo.com)
Автор: Олександр Мороз

Напередодні свята Нового року представники ФК "Динамо" (Київ) та Фонду братів Суркіс відвідали столичні навчальні заклади та дитячі будинки з подарунками для юних фанатів футболу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення пресслужби ФК "Динамо" (Київ).

Діти отримали солодкі набори, спортивний інвентар, а також пам’ятні ігрові футболки "Динамо" з автографами гравців першої команди.

&quot;Динамо&quot; влаштувало новорічне свято для юних уболівальників: фотоФото: захисник "Динамо" Денис Попов на святковому заході для дітей (fcdynamo.com)

Зазначається, що ФК "Динамо" (Київ) спільно з Фондом братів Суркіс передали персоналізоване спортивне обладнання та подарунки дітям із десяти спеціалізованих закладів соціальної підтримки столиці.

За словами заступника генерального директора футбольного клубу Максима Радуцького, у січні для найактивніших і найспортивніших вихованців планують організувати спільне тренування з футболістами першої команди "біло-синіх".

&quot;Динамо&quot; влаштувало новорічне свято для юних уболівальників: фотоФото: діти отримали спортивне обладнання та солодкі подарунки (fcdynamo.com)

Гравці "Динамо", які долучилися до заходу, наголосили на важливості таких зустрічей для дітей та підкреслили роль дисципліни, віри в себе й особистого прикладу у досягненні життєвих і спортивних цілей.

"Сподіваюся, для дітей подібний візит був дуже важливим, тому що коли я був дитиною, наприклад, для мене це було би прям "вау". Насправді, я буду щасливий, якщо моя присутність сьогодні та той інвентар і гостинці, які були подаровані, додадуть хоч трохи настрою та зроблять щасливими цих дітей", - сказав Микола Михайленко, півзахисник "Динамо".

Фото: новорічне свято для дітей від "Динамо" (fcdynamo.com)

Футболісти також зазначили, що участь у подібних ініціативах є спільною позицією клубу, яка спрямована на підтримку дітей, які потребують додаткової уваги та позитивних емоцій.

У клубі повідомили, що ця подія стала лише першим етапом співпраці. Вже у січні заплановані повторні візити до дитячих закладів, а також спільні уроки фізичного виховання за участі гравців і тренерів ФК "Динамо" (Київ).

