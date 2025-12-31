"Динамо" устроило новогодний праздник для юных болельщиков: фото

В канун праздника Нового года представители ФК "Динамо" и Фонда братьев Суркис посетили столичные учебные заведения и детские дома с подарками для юных фанатов футбола.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы ФК "Динамо" (Киев).

Дети получили сладкие наборы, спортивный инвентарь, а также памятные игровые футболки "Динамо" с автографами игроков первой команды.

Фото: защитник "Динамо" Денис Попов на праздничном мероприятии для детей (fcdynamo.com)

ФК "Динамо" (Киев) совместно с Фондом братьев Суркис передали персонализированное спортивное оборудование и подарки детям из десяти специализированных учреждений социальной поддержки столицы.

По словам заместителя генерального директора футбольного клуба Максима Радуцкого, в январе для самых активных и спортивных воспитанников планируют организовать совместную тренировку с футболистами первой команды "бело-синих".

Фото: дети получили спортивное оборудование и сладкие подарки (fcdynamo.com)

Игроки "Динамо", которые присоединились к мероприятию, отметили важность таких встреч для детей и подчеркнули роль дисциплины, веры в себя и личного примера в достижении жизненных и спортивных целей.

"Надеюсь, для детей подобный визит был очень важным, потому что когда я был ребенком, например, для меня это было бы прям "вау". На самом деле, я буду счастлив, если мое присутствие сегодня и тот инвентарь и подаренные гостинцы добавят хоть немного настроения и сделают счастливыми этих детей", - сказал Николай Михайленко, полузащитник "Динамо".

Фото: новогодний праздник для детей от "Динамо" (fcdynamo.com)

Футболисты также подчеркнули, что участие в подобных инициативах является общей позицией клуба, которая направлена ​​на поддержку детей, которые нуждаются в дополнительном внимании и положительных эмоциях.

В клубе сообщили, что это событие стало только первым этапом сотрудничества. Уже в январе запланированы повторные визиты в детские учреждения, а также совместные уроки физического воспитания с участием игроков и тренеров ФК "Динамо" (Киев).