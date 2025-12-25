"Динамо" не потрапить в єврокубки: коли таке було востаннє

Україна в єврокубках-2026/27: які команди та коли стартують

Як і в сезоні-2024/25, путівки в єврокубки за підсумками чемпіонату української Прем'єр-ліги отримають три найсильніші команди.

Переможець зіграє – у кваліфікації Ліги чемпіонів, друга третя команда – в Лізі конференцій.

Місце у кваліфікації Ліги Європи отримає тріумфатор Кубка України, або друга команда УПЛ, якщо чемпіоном та володарем Кубка стане один клуб. У цьому випадку в ЛК потрапить й четвертий колектив за підсумками чемпіонату.

У Лізі чемпіонів та Лізі Європи вітчизняні представники стартують з першого кваліфікаційного раунду, у Лізі конференцій – з другого.

"Динамо": ризики в чемпіонаті

За два тури до завершення осінньої частини УПЛ кияни йшли в таблиці на 7-му місці – і загроза не потрапити в євротурніри була абсолютно реальною. Дві перемоги на фініші дещо покращили ситуацію, але й 4-та позиція, на якій "біло-сині" пішли на перерву – зовсім не гарантує єврокубки.

Тим більше, якщо взяти до уваги щільність показників у лідируючій групі УПЛ. "Динамо" лише на три очки випереджає луганську "Зорю", яка посідає 8-му сходинку – тож один тур може повністю змінити ситуацію.

Шанувальники чинних чемпіонів сподіваються, що під керівництвом нового наставника Ігоря Костюка кияни підійдуть до весняної частини першості в більш бойовому стані та поліпшать результати. Але, якщо "Динамо" фінішує за межами чільної трійки та не потрапить в євротурніри – це вже не буде сенсацією.

Шлях через Кубок

Через національний Кубок можна потрапити до Ліги Європи. Поточний розіграш трофею відрізняється масовим вильотом представників елітного дивізіону та домінуванням команд нижчих ліг. У боротьбі залишаються лише три клуби УПЛ – "Динамо", ЛНЗ та "Металіст 1925".

Кияни самотужки прибрали з розіграшу головного конкурента – донецький "Шахтар". У попередні сезони, це майже гарантувало виграш Кубка. Але не зараз. Завоювати вперше в історії почесний трофей будуть не проти і ЛНЗ, який лідирує в чемпіонаті, і "Металіст 1925".

Зазначимо, що з обома суперниками "Динамо" в чемпіонаті зустрічалось вдома та не зуміло завершити поєдинки на свою користь. З харків'янами зіграли внічию (1:1), а черкасцям поступилися (0:1).

І це ще мова не йде про сюрпризи від менших за рангом, які цілком реальні. Поки суперником киян в чвертьфіналі є колектив Першої ліги – "Інгулець" з Петрового. А далі, як кажуть, подивимося.

"Динамо" без Європи: коли таке було востаннє

Відтоді, як Україна стала проводити самостійні футбольні першості, кияни жодного разу не пропускали євросезони, причому найчастіше стартували в Лізі чемпіонів.

А от в останнє десятиліття існування СРСР, двічі не потрапляли до Європи.

Таке сталося зокрема в сезоні-1984/85, коли команда фінішувала в чемпіонаті Союзу (1983 року) на 7-му місці.

А також у сезоні-1988/89. Тоді шлях до континентальних турнірів закрило 6-те місце в чемпіонаті 1987 року.

Отже 1988 рік – наразі є останнім, коли "Динамо" не стартувало в єврокубках. Таким чином "біло-сині" присутні на євроарені вже 37 років поспіль. Переривання цієї неймовірної серії стане справжньою трагедією для динамівських вболівальників. І надзвичайно гучним сигналом для керівництва клубу, що все йде не так.