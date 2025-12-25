"Динамо" не попадет в еврокубки: когда такое было в последний раз

Украина в еврокубках-2026/27: какие команды и когда стартуют

Как и в сезоне-2024/25, путевки в еврокубки по итогам чемпионата украинской Премьер-лиги получат три сильнейшие команды.

Победитель сыграет - в квалификации Лиги чемпионов, вторая третья команда - в Лиге конференций.

Место в квалификации Лиги Европы получит триумфатор Кубка Украины, или вторая команда УПЛ, если чемпионом и обладателем Кубка станет один клуб. В этом случае в ЛК попадет и четвертый коллектив по итогам чемпионата.

В Лиге чемпионов и Лиге Европы отечественные представители стартуют с первого квалификационного раунда, в Лиге конференций - со второго.

"Динамо": риски в чемпионате

За два тура до завершения осенней части УПЛ киевляне шли в таблице на 7-м месте - и угроза не попасть в евротурниры была абсолютно реальной. Две победы на финише несколько улучшили ситуацию, но и 4-я позиция, на которой "бело-синие" ушли на перерыв - совсем не гарантирует еврокубки.

Тем более, если принять во внимание плотность показателей в лидирующей группе УПЛ. "Динамо" лишь на три очка опережает луганскую "Зарю", которая занимает 8-ю строчку - поэтому один тур может полностью изменить ситуацию.

Поклонники действующих чемпионов надеются, что под руководством нового наставника Игоря Костюка киевляне подойдут к весенней части первенства в более боевом состоянии и улучшат результаты. Но, если "Динамо" финиширует за пределами лидирующей тройки и не попадет в евротурниры - это уже не будет сенсацией.

Путь через Кубок

Через национальный Кубок можно попасть в Лигу Европы. Текущий розыгрыш трофея отличается массовым вылетом представителей элитного дивизиона и доминированием команд низших лиг. В борьбе остаются лишь три клуба УПЛ - "Динамо", ЛНЗ и "Металлист 1925".

Киевляне самостоятельно убрали из розыгрыша главного конкурента - донецкий "Шахтер". В предыдущие сезоны, это почти гарантировало выигрыш Кубка. Но не сейчас. Завоевать впервые в истории почетный трофей будут не против и ЛНЗ, который лидирует в чемпионате, и "Металлист 1925".

Отметим, что с обоими соперниками "Динамо" в чемпионате встречалось дома и не сумело завершить поединки в свою пользу. С харьковчанами сыграли вничью (1:1), а черкасцам уступили (0:1).

И это еще речь не идет о сюрпризах от младших по рангу, которые вполне реальны. Пока соперником киевлян в четвертьфинале является коллектив Первой лиги - "Ингулец" из Петрово. А дальше, как говорится, посмотрим.

"Динамо" без Европы: когда такое было в последний раз

С тех пор, как Украина стала проводить самостоятельные футбольные первенства, киевляне ни разу не пропускали евросезоны, причем чаще всего стартовали в Лиге чемпионов.

А вот в последнее десятилетие существования СССР, дважды не попадали в Европу.

Такое произошло в частности в сезоне-1984/85, когда команда финишировала в чемпионате Союза (1983 года) на 7-м месте.

А также в сезоне-1988/89. Тогда путь к континентальным турнирам закрыло 6-е место в чемпионате 1987 года.

Так что 1988 год - пока является последним, когда "Динамо" не стартовало в еврокубках. Таким образом "бело-синие" присутствуют на евроарене уже 37 лет подряд. Прерывание этой невероятной серии станет настоящей трагедией для динамовских болельщиков. И чрезвычайно громким сигналом для руководства клуба, что все идет не так.