"Динамо" - "Ноа": де і коли дивитися матч Ліги конференцій

У четвер, 18 грудня, київське "Динамо" проведе свій заключний поєдинок у межах основного раунду Ліги конференцій сезону-2024/25. Суперником українського клубу стане вірменський "Ноа".

Де і коли дивитися - повідомляє РБК-Україна .

Шлях "Динамо" до останнього туру

Поточний єврокубковий сезон став серйозним випробуванням для столичного клубу.

Команда продемонструвала серію невдач у різних турнірах: спочатку виліт із Ліги чемпіонів від кіпрського "Пафоса", згодом невдача в Лізі Європи у протистоянні з "Маккабі", і нарешті втрата будь-яких шансів на плей-офф Ліги конференцій ще до завершення групового етапу.

У п'яти проведених турах ЛК кияни зазнали чотирьох поразок, зокрема від "Омонії", "Крістал Пелас", "Самсунспора" та "Фіорентини". Єдиним світлим моментом стала розгромна перемога над боснійським колективом із рахунком 6:0.

Системні ігрові проблеми та серія поразок в УПЛ призвели до відставки Олександра Шовковського. Наразі команду очолює Ігор Костюк, якого офіційно затвердили на посаді головного тренера.

Попри поразку від "Фіорентини" (1:2) у попередньому турі, гра киян під керівництвом нового наставника виглядала більш мотивованою, хоча помилки в обороні та низька реалізація моментів завадили досягти результату.

Кадрові втрати української команди

Перед зустріччю з "Ноа" тренерський штаб "Динамо" стикається з суттєвими обмеженнями у виборі складу.

Через травми команді не допоможуть лідери середньої лінії та захисту: Володимир Бражко, Денис Попов та Віталій Буяльський.

Також поза грою залишаються Крістіан Біловар та Даніель Бленуце. Окремою втратою є дискваліфікація Тіаре, який отримав перебір жовтих карток.

Водночас особлива увага прикута до Андрія Ярмоленка. Досвідчений вінгер, який нещодавно відзначився забитим м'ячем у матчі чемпіонату проти "Вереса", може провести свій останній матч у єврокубках у професійній кар'єрі.

Що відомо про суперника

Вірменський "Ноа" є відносним новачком на великій європейській арені, проте команда вже встигла привернути увагу вболівальників минулорічними виступами, зокрема грою проти лондонського "Челсі".

Матч 6 туру Ліги конференцій стане першою офіційною зустріччю в історії "Динамо" та "Ноа", які раніше не грали ані в єврокубках, ані в товариських поєдинках.

На відміну від "Динамо", вірменський клуб зберігає турнірну мотивацію та претендує на вихід до наступного етапу змагань.

Гості також мають кадрові проблеми перед виїздом до Любліна. Матч пропустять кілька ключових виконавців: голкіпер Тімоті Фаюлу, півзахисник Ібрагім Сангаре та форвард Гонсало Грегоріо.

Коли і де дивитися матч

Матч прийматиме польське місто Люблін, а стартовий свисток на "Люблін-Арені" пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO - офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч можна переглянути безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.