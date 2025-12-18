ua en ru
"Шахтар" - "Рієка": чому навіть нічия виведе український клуб напряму в 1/8 фіналу

Четвер 18 грудня 2025 10:31
UA EN RU
"Шахтар" - "Рієка": чому навіть нічия виведе український клуб напряму в 1/8 фіналу ФК "Шахтар" (фото: facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Катерина Урсатій

У четвер, 18 грудня, донецький "Шахтар" проведе заключний матч основного раунду Ліги конференцій сезону-2025/26. Суперником "гірників" стане чинний чемпіон Хорватії - "Рієка".

Де і коли дивитися - повідомляє РБК-Україна.

Коли і де дивитися матч

Зустріч шостого туру Ліги конференцій пройде на Міському стадіоні імені Генріка Реймана в Кракові.

Через війну з російськими окупантами саме тут "Шахтар" проводить свої номінально домашні єврокубкові матчі. Стартовий свисток арбітра пролунає о 22:00 за київським часом.

Зустріч ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO - офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт" та в усіх "MEGOPACK". Також матч можна переглянути безплатно у прямому етері на телеканалі "MEGOGO СПОРТ" в Т2 і кабельних мережах.

Турнірна ситуація та мотивація "Шахтаря"

Після п'яти турів команда Арди Турана має у своєму активі 12 очок і займає друге місце у загальній таблиці основного етапу Ліги конференцій, поступаючись лише "Страсбуру".

Перемога або нічия у матчі з "Рієкою" гарантує донеччанам прямий вихід до 1/8 фіналу без участі у стикових поєдинках.

Вихід до плей-офф "гірники" оформили ще в минулому турі, коли обіграли мальтійський "Хамрун Спартанс" з рахунком 2:0.

У внутрішньому чемпіонаті "Шахтар" також пішов на зимову паузу впевнено: у останньому турі УПЛ донеччани розгромили "Епіцентр" з рахунком 5:0 та зимуватимуть на другій позиції, маючи однакову кількість очок з лідером ЛНЗ.

Кадрова ситуація у "гірників" виглядає стабільно - нових втрат у лазареті немає, а Лассіна Траоре вже відновився після травми. Повернення Аліссона очікується пізніше.

Що являє собою "Рієка"

Хорватський клуб підходить до матчу на 14-му місці у зведеній таблиці Ліги конференцій, маючи 8 очок. Команда Віктора Санчеса програла лише один матч, а її оборона є однією з найнадійніших на турнірі - лише два пропущені м'ячі за п'ять турів.

У попередньому турі Ліги конференцій хорвати розгромили "Цельє" з рахунком 3:0, а раніше здолали празьку "Спарту". В національному чемпіонаті "біло-сині" нещодавно також видали гучний результат, розбивши "Хайдук" 5:0.

Водночас поєднання виступів на внутрішній та європейській аренах дається "Рієці" непросто. У чемпіонаті Хорватії команда йде шостою, хоча має матч у запасі. Наздогнати лідера - загребське "Динамо" - вже нереально через значне відставання.

У Кракові Санчес не зможе розраховувати на одного з ключових хавбеків - Деяна Петровича, який пропускає гру через перебір жовтих карток.

Історія зустрічей

"Шахтар" і "Рієка" раніше не перетиналися в офіційних матчах. Для хорватського клубу це буде третє протистояння з українськими командами.

Раніше "Рієка" грала з "Металістом" (дві поразки - 0:2 та 1:2) і "Колосом", якому поступилася з рахунком 0:2.

Формат турніру

За підсумками основного етапу Ліги конференцій вісім найкращих команд напряму вийдуть до 1/8 фіналу.

Клуби, що посядуть місця з 9-го по 24-те, зіграють стикові матчі за право продовжити боротьбу. Решта учасників завершать виступи в єврокубках.

Матч у Кракові стане визначальним для "Шахтаря" у боротьбі за місце серед елітної вісімки турніру.

Раніше ми повідомляли, як український воротар Андрій Лунін вперше став капітаном "Реала".

Також дізнайтеся, на якому місці Україна в таблиці коефіцієнтів УЄФА після успіху "Шахтаря" та вильоту "Динамо"

