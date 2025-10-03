ua en ru
"Динамо" може різко впасти в УПЛ: головні інтриги та повний розклад 8 туру

П'ятниця 03 жовтня 2025 12:23
"Динамо" може різко впасти в УПЛ: головні інтриги та повний розклад 8 туру Фото: У разі перемоги в очному протистоянні, "Металіст 1925" може обійти "Динамо" (УПЛ)
Автор: Андрій Костенко

3 жовтня стартує 8-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма триватиме три дні.

Розклад матчів та трансляцій підкаже РБК-Україна.

Загрози для "Динамо"

Чинні чемпіони України – київські динамівці втратили лідерство в УПЛ за підсумками минулого туру. Кияни втрачали бали в трьох матчах поспіль (нічиї з "Оболонню", "Олександрією" та "Карпатами"), а конкуренти скористались цим.

На першу сходинку вирвався донецький "Шахтар", а харківський "Металіст 1925" став третім з відставанням від "Динамо" в один бал.

У 8-му турі харків'яни зіграють з підопічними Олександра Шовковського в Києві і в разі перемоги можуть обійти їх у таблиці. Більш того, "Динамо", якщо програє, може різко впасти в УПЛ. Реальні шанси обійти чемпіонів мають також "Колос" та "Кривбас", а "Полісся" – зрівнятися за балами.

Зазначимо, що 8-й тур – останній в чемпіонаті перед паузою на матчі збірних. І з яким настроєм кияни відправляться в національну команду – цікаве питання.

Хто з ким зіграє у 8-му турі

У п'ятницю, 3 жовтня, буде зіграно два матчі. О 15:30 ковалівський "Колос" вдома прийме львівський "Рух", а "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського – у Тернополі зіграє з луганською "Зорею". Ця гра стартує о 18:00.

Три матчі відбудуться в суботу, 4 жовтня. Розпочнуть день о 13:00 "Олександрія" та львівські "Карпати". О 15:30 столична "Оболонь" зіграє з рівненським "Вересом". А о 18:00 "Полісся" в Житомирі прийме "Полтаву".

Заключні матчі туру заплановані на неділю, 5 жовтня. Криворізький "Кривбас" о 13:00 прийме "Кудрівку". "Динамо" – о 15:30 – "Металіст 1925". Останній поєдинок відбудеться о 18:00 на "Арені Львів", де донецький "Шахтар" проекзаменує черкаський ЛНЗ.

Перелік матчів 8-го туру УПЛ

П'ятниця, 3 жовтня

  • 15:30. "Колос" – "Рух"
  • 18:00. "Епіцентр" – "Зоря"

Субота, 4 жовтня

  • 13:00. "Олександрія" – "Карпати"
  • 15:30. "Оболонь" – "Верес"
  • 18:00. "Полісся" – "Полтава"

Неділя, 5 жовтня

  • 13:00. "Кривбас" – "Кудрівка"
  • 15:30. "Динамо" – "Металіст 1925"
  • 18:00. "Шахтар" – ЛНЗ

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми повідомили, як змінилася позиція України в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

Крім того, дізнайтеся, які шанси прогнозують аналітики українським клубам у Лізі конференцій.

