"Динамо", ЛНЗ та інші отримали суперників у Кубку України: результати жеребкування чвертьфіналу

28 листопада в Домі футболу відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України-2025/26.
Про його результати – повідомляє РБК-Україна.
У дану стадію турнірну вийшли вісім учасників. Лише три з них – представляють УПЛ. П'ять команд грають у Першій лізі та ще одна – у Другій.
За підсумками жеребкування сформувалися такі пари.
Кубок України-2025/26, 1/4 фіналу
Матчі відбудуться вже весною наступного року, офіційні базові дати – 3, 4 та 5 березня. У них визначаться чотири учасники півфінальної стадії.
Вперше в історії участь у Кубку взяли 68 команд – представники усіх рівнів вітчизняного футболу.
Серед них – 16 представників УПЛ, по 16 – з Першої та Другої ліги, 4 команди з аматорського чемпіонату України та 16 переможців регіональних кубків.
Спочатку відбувся кваліфікаційний раунд, де зіграли 16 володарів регіональних трофеїв. Вісім переможців цієї стадії вийшли в 1/32 фіналу.
В 1/32-й до восьми переможців попереднього раунду приєдналися 32 команди Першої та Другої ліг, 12 команд елітного дивізіону (окрім учасників єврокубків) і чотири аматорські колективи.
Чотири клуби, які представляли Україну в єврокубках ("Динамо", "Шахтар", "Олександрія" та "Полісся") розпочали свій шлях з 1/16 фіналу.
Всі раунди змагання складаються з одного матчу. У разі нічиєї одразу призначається серія пенальті – без додаткового часу.
Жереб на всіх стадіях – повністю відкритий.
Новий трофей Кубка України (фото УАФ)
УАФ також презентувала новий кубок для переможця турніру. Уперше за багато років, замість традиційної чаші, тепер клуби борються за трофей у вигляді козацької булави, що оточена 11-ма списами.
Усі поєдинки турніру транслюються наживо на платформі УПЛ ТБ.
