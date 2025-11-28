"Динамо", ЛНЗ и другие получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала

28 ноября в Доме футбола состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины-2025/26.
О ее результатах - сообщает РБК-Украина.
В данную стадию турнирную вышли восемь участников. Лишь три из них - представляют УПЛ. Пять команд играют в Первой лиге и еще одна - во Второй.
По итогам жеребьевки сформировались следующие пары.
Кубок Украины-2025/26, 1/4 финала
Матчи состоятся уже весной следующего года, официальные базовые даты - 3, 4 и 5 марта. В них определятся четыре участника полуфинальной стадии.
Впервые в истории участие в Кубке приняли 68 команд - представители всех уровней отечественного футбола.
Среди них - 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.
Сначала состоялся квалификационный раунд, где сыграли 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии вышли в 1/32 финала.
В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединились 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.
Четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начали свой путь с 1/16 финала.
Все раунды соревнования состоят из одного матча. В случае ничьей сразу назначается серия пенальти - без дополнительного времени.
Жребий на всех стадиях - полностью открытый.
Новый трофей Кубка Украины (фото УАФ)
УАФ также презентовала новый кубок для победителя турнира. Впервые за много лет, вместо традиционной чаши, теперь клубы борются за трофей в виде козацкой булавы, окруженной 11-ю копьями.
Все поединки турнира транслируются вживую на платформе УПЛ ТВ.
