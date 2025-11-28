"Динамо", ЛНЗ и другие получили соперников в Кубке Украины: результаты жеребьевки четвертьфинала

Кто с кем сыграет

В данную стадию турнирную вышли восемь участников. Лишь три из них - представляют УПЛ. Пять команд играют в Первой лиге и еще одна - во Второй.

По итогам жеребьевки сформировались следующие пары.

Кубок Украины-2025/26, 1/4 финала

"Металлист 1925" (Харьков, УПЛ) - "Локомотив" (Киев, 2 лига)

"Чернигов" (1 лига) - "Феникс-Мариуполь" (1 лига)

ЛНЗ (Черкассы, УПЛ) - "Буковина" (Черновцы, 1 лига)

"Динамо" (Киев, УПЛ) - "Игулец" (Петрово, 1 лига)

Матчи состоятся уже весной следующего года, официальные базовые даты - 3, 4 и 5 марта. В них определятся четыре участника полуфинальной стадии.

Кубок Украины в новом формате: что изменилось

Впервые в истории участие в Кубке приняли 68 команд - представители всех уровней отечественного футбола.

Среди них - 16 представителей УПЛ, по 16 - из Первой и Второй лиги, 4 команды из любительского чемпионата Украины и 16 победителей региональных кубков.

Сначала состоялся квалификационный раунд, где сыграли 16 обладателей региональных трофеев. Восемь победителей этой стадии вышли в 1/32 финала.

В 1/32-й к восьми победителям предварительного раунда присоединились 32 команды Первой и Второй лиг, 12 команд элитного дивизиона (кроме участников еврокубков) и четыре любительских коллектива.

Четыре клуба, которые представляли Украину в еврокубках ("Динамо", "Шахтер", "Александрия" и "Полесье") начали свой путь с 1/16 финала.

Все раунды соревнования состоят из одного матча. В случае ничьей сразу назначается серия пенальти - без дополнительного времени.

Жребий на всех стадиях - полностью открытый.

Новый трофей Кубка Украины (фото УАФ)

Новый трофей и телетрансляции

УАФ также презентовала новый кубок для победителя турнира. Впервые за много лет, вместо традиционной чаши, теперь клубы борются за трофей в виде козацкой булавы, окруженной 11-ю копьями.

Все поединки турнира транслируются вживую на платформе УПЛ ТВ.