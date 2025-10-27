"Динамо" доведеться заплатити за фанатів: що відомо про санкції

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу (КДК УАФ) ухвалив рішення накласти штрафи на два клуби УПЛ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
Столичний клуб зобов'язали сплатити 60 тисяч гривень. Причиною стали "повторні нецензурні вигуки" фанатів під час матчу 9-го туру чемпіонату проти луганської “Зорі” (1:1).
Як зазначили у КДК, подібна поведінка вболівальників псує імідж українського футболу. У попередніх турах "Динамо" вже отримувало попередження, однак тепер комітет застосував жорсткіше покарання.
Львівські "Карпати" також оштрафували – на 70 тисяч гривень. Покарання наклали за аналогічні порушення, допущені фанатами під час зустрічі з "Епіцентром" (1:3).
УАФ повідомила, що комітет планує ретельніше відстежувати поведінку фанатів на стадіонах і не виключає подальших санкцій у разі повторних інцидентів.
