ua en ru
Пт, 12 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Шоу бізнес

Дев’ятий випуск "Холостяка": знайомство з родинами дівчат змінить хід сезону

П'ятниця 12 грудня 2025 14:03
UA EN RU
Дев’ятий випуск "Холостяка": знайомство з родинами дівчат змінить хід сезону Що буде у новій серії "Холостяка" (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Іванна Пашкевич

У новому епізоді "Холостяка" глядачів чекає один із ключових моментів сезону - Тарас Цимбалюк уперше зустрінеться з родинами тих, з ким може будувати майбутнє. Перед цим він проведе найвідвертіші побачення, на яких дівчата покажуть те, що досі лишалося прихованим.

Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.

Перший крок до серця родини

"Цього тижня я хочу краще пізнати дівчат перед знайомством із їхніми родинами. Є моменти, які вони ще не показували. І важливо зрозуміти, хто вони насправді", - каже Тарас Цимбалюк.

На учасниць чекає зовсім інший формат: більше відвертості, більше питань про майбутнє і більше чесності, без якої неможливо будувати стосунки поза проєктом.

Дев’ятий випуск &quot;Холостяка&quot;: знайомство з родинами дівчат змінить хід сезонуЩо буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Кімната люті: коли емоції не приховують

Перше побачення - справжній виплеск почуттів. Посуд, який можна розбивати об стіни, і атмосфера, де дозволено нарешті сказати правду.

Цей досвід покаже, чи здатні учасники відпустити старі образи та страхи, щоб дати шанс новим почуттям. І що виявиться непростіше - бити тарілки чи визнавати власну вразливість?

Місце сили: там, де народжується довіра

Інша дівчина запросить Тараса в місце, яке для неї особливе - локацію, де вона знаходить спокій і рівновагу.

Тут росте дерево, що давно стало символом підтримки.

Разом вони посадять нове дерево - як символ можливих майбутніх стосунків. Але чи стане Тарас частиною цього майбутнього?

Швидкість почуттів: драйв замість слів

Наступне побачення - це картинг, швидкість і виклик. Дівчина покаже свою іншу сторону - сміливу, азартну, енергійну.

Проте на трасі не так багато часу для глибоких розмов. Чи вдасться їй розкритися настільки, щоб Тарас відчув справжню близькість?

Світ весіль: історії, які говорять більше за слова

Даша проведе Тараса у свій професійний світ - простір весіль, де кожна деталь має значення, а за красивими кадрами ховається складна робота та сотні пережитих історій.

Дев’ятий випуск &quot;Холостяка&quot;: знайомство з родинами дівчат змінить хід сезонуЩо буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Вона відкриє частину свого життя, яку зазвичай бачать тільки найближчі. На завершення побачення - особливе запрошення, яке змусить Тараса замислитися.

Чи приймуть його родини дівчат?

У фіналі тижня - те, до чого все йшло: знайомство з батьками. Хтось зустріне тепло, хтось - насторожено. І саме реакція родин покаже, чи є у стосунків шанс за межами проєкту.

Дев’ятий випуск &quot;Холостяка&quot;: знайомство з родинами дівчат змінить хід сезонуЩо буде у новій серії "Холостяка" (скріншот)

Не пропустіть новий випуск "Холостяка" - у п’ятницю о 19:00 на СТБ.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Холостяк Тарас Цимбалюк
Новини
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
В ОП спростували публікацію Le Monde про "готовність України до буферної зони" на Донбасі
Аналітика
Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень
Юрій Дощатов, Дмитро Сидоров Світла буде більше? Чи зможуть рішення Кабміну пом'якшити графіки відключень