Дев'ята Церемонія троянд на "Холостяку": з ким попрощався Цимбалюк за крок до фіналу

Хто покинув "Холостяк" за крок до фіналу

За результатами дев’ятої церемонії троянд проєкт залишила Дар’я Романець.

Рішення Тараса стало прогнозованим після побачення у Дніпрі та знайомства з родиною учасниці.

Саме під час спілкування з близькими Даші Цимбалюк зізнався, що відчуває себе некомфортно й не бачить природності у взаємодії.

Тарас відправив Дашу додому (скріншот)

Остаточно ситуацію змінила індивідуальна розмова з батьком Даші.

Чоловік припустив, що мотив участі його доньки у проєкті може полягати не лише в пошуку стосунків, а й у бажанні привернути увагу до власного весільного бізнесу.

Ця фраза, за словами Тараса, стала вирішальною.

Таким чином, у проєкті залишилися три учасниці, які познайомлять Тараса зі своїми батьками у наступному випуску: