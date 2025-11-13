Дев'ять арен та фінал на "Вемблі": УЄФА затвердив розклад Євро-2028

Де і коли пройде турнір

Чемпіонат Європи відбудеться з 9 червня до 9 липня 2028 року в Англії, Шотландії, Уельсі та Ірландії. Участь у ньому візьмуть 24 збірні.

Матч-відкриття пройде на Національному стадіоні Уельсу в Кардіффі. Чвертьфінали зіграють у Кардіффі, Глазго, Дубліні та Лондоні.

Обидва півфінали та фінал прийме легендарний "Вемблі" у Лондоні. На цьому стадіоні раніше проходили вирішальні матчі Євро-1996 і Євро-2020, а також фінали Ліги чемпіонів.

Усі арени чемпіонату

Всього ж на Євро-2028 буде задіяно дев'ять арен у восьми містах.

Євро-2028: стадіони і матчі

Лондон, "Вемблі" – 8 матчів (4 у групі, 1/4 фіналу, 2 півфінали, фінал)

Лондон, "Тоттенгем Хотспур" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)

Кардіфф, Національний стадіон Уельсу – 6 матчів (матч-відкриття, 4 у групі, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)

Манчестер, "Етіхад" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)

Ліверпуль, "Евертон" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)

Ньюкасл, "Сент-Джеймс Парк" – 5 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу)

Бірмінгем, "Вілла Парк" – 4 матчі (3 у групі, 1/8 фіналу)

Глазго, "Хемпден Парк" – 6 матчів (4 у групі, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)

Дублін, "Дублін Арена" – 7 матчів (5 у групі, 1/8 фіналу, 1/4 фіналу)

Господарі без гарантованих путівок

Цікаво, що попри статус господарів, Англія, Шотландія, Уельс та Ірландія не отримають автоматичних місць у фінальній частині турніру.

Всі чотири збірні братимуть участь у кваліфікації, яка пройде з березня по листопад 2027 року.

Жеребкування відбіркового етапу заплановане на 6 грудня 2026 року в Белфасті.