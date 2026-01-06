Дербі зі Світоліною зірвалося: Стародубцева завершила турнір WTA 250 в Окленді

Юлія Стародубцева завершила виступи на турнірі серії WTA 250 в Окленді. У матчі першого раунду основної сітки українська тенісистка поступилася британці Кеті Бултер у двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат зустрічі.

Невдалий старт та втрачені можливості

Поєдинок, що тривав 1 годину 33 хвилини, пройшов за сценарієм британки. Кеті Бултер, яка займає 112-ту сходинку світового рейтингу, впевнено розпочинала обидві партії, створюючи суттєвий ігровий розрив.

Юлія Стародубцева (№111 WTA) намагалася нав’язати боротьбу, проте наздогнати суперницю так і не зуміла. Підсумковий рахунок зустрічі - 6:3, 6:3 на користь представниці Великої Британії.

Особливо напруженим видався фінал другого сету. Поступаючись 0:5, Юлія продемонструвала характер, вигравши три гейми поспіль.

В останньому геймі українка мала реальну можливість скоротити відставання до мінімуму, заробивши потрійний брейк-пойнт (40:0). Проте Бултер вдалося стабілізувати гру та захистити свою подачу, поставивши крапку в матчі.

Статистичні показники матчу

Протягом гри Стародубцева виконала 2 ейси та припустилася 2 подвійних помилок. Головною проблемою для українки стала низька реалізація брейк-пойнтів: вона використала лише 2 шанси з 13 можливих.

Натомість Бултер діяла ефективніше, реалізувавши 5 брейків при 6 подвійних помилках та 1 подачі навиліт.

Шлях на турнірі та подальші перспективи

Для Юлії Стародубцевої виступи в Окленді почалися успішно - через кваліфікаційне сито.

На шляху до основної сітки вона впевнено переграла француженку Джессіку Понше (№170 WTA) та австрійку Лілі Таггер (№159 WTA). Ця зустріч з Бултер була дебютною в історії протистоянь тенісисток.

Перемога дозволила Кеті Бултер вийти до другого кола ASB Classic, де вона очікує на свою наступну опонентку. Нею може стати лідерка українського тенісу Еліна Світоліна (№13 WTA).

Для цього першій ракетці України необхідно перемогти Варвару Грачову (№75 WTA) у матчі, що відбудеться пізніше 6 січня. Таким чином, потенційне українське дербі на кортах Окленда скасовується через поразку Стародубцевої.