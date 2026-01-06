ua en ru
Дерби со Свитолиной сорвалось: Стародубцева завершила турнир WTA 250 в Окленде

Вторник 06 января 2026 08:55
Дерби со Свитолиной сорвалось: Стародубцева завершила турнир WTA 250 в Окленде Юлия Стародубцева (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

Юлия Стародубцева завершила выступления на турнире серии WTA 250 в Окленде. В матче первого раунда основной сетки украинская теннисистка уступила британке Кэти Бултер в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат встречи.

Неудачный старт и упущенные возможности

Поединок, который длился 1 час 33 минуты, прошел по сценарию британки. Кэти Бултер, занимающая 112-ю строчку мирового рейтинга, уверенно начинала обе партии, создавая существенный игровой разрыв.

Юлия Стародубцева (№111 WTA) пыталась навязать борьбу, однако догнать соперницу так и не сумела. Итоговый счет встречи - 6:3, 6:3 в пользу представительницы Великобритании.

Особенно напряженным выдался финал второго сета. Уступая 0:5, Юлия продемонстрировала характер, выиграв три гейма подряд.

В последнем гейме украинка имела реальную возможность сократить отставание до минимума, заработав тройной брейк-пойнт (40:0). Однако Бултер удалось стабилизировать игру и защитить свою подачу, поставив точку в матче.

Статистические показатели матча

По ходу игры Стародубцева выполнила 2 эйса и допустила 2 двойных ошибки. Главной проблемой для украинки стала низкая реализация брейк-пойнтов: она использовала лишь 2 шанса из 13 возможных.

Зато Бултер действовала эффективнее, реализовав 5 брейков при 6 двойных ошибках и 1 подаче навылет.

Путь на турнире и дальнейшие перспективы

Для Юлии Стародубцевой выступления в Окленде начались успешно - через квалификационное сито.

На пути к основной сетке она уверенно переиграла француженку Джессику Понше (№170 WTA) и австрийку Лили Таггер (№159 WTA). Эта встреча с Бултер была дебютной в истории противостояний теннисисток.

Победа позволила Кэти Бултер выйти во второй круг ASB Classic, где она ожидает свою следующую оппонентку. Ею может стать лидер украинского тенниса Элина Свитолина (№13 WTA).

Для этого первой ракетке Украины необходимо победить Варвару Грачеву (№75 WTA) в матче, который состоится позже 6 января. Таким образом, потенциальное украинское дерби на кортах Окленда отменяется из-за поражения Стародубцевой.

Ранее мы сообщали о первой победе украинской теннисистки Даяны Ястремской в 2026 году.

Также читайте, кто из теннисистов заработал больше всего в 2025 году.

