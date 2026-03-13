ua en ru
Пт, 13 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Розваги » Спорт

Дербі для "Динамо", амбітний виклик для "Шахтаря": розклад матчів і трансляцій 20 туру УПЛ

12:51 13.03.2026 Пт
3 хв
Найближчі матчі можуть змінити розстановку у топ-3 турнірної таблиці
aimg Андрій Костенко
Дербі для "Динамо", амбітний виклик для "Шахтаря": розклад матчів і трансляцій 20 туру УПЛ "Динамо" та "Полісся" ведуть боротьбу за третю сходинку (фото: УПЛ)

13 березня стартує 20-й тур української Прем'єр-ліги. Його програма розрахована на три дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт УПЛ.

Читайте також: "Шахтар" рятує рейтинг: що змінилося в Таблиці коефіцієнтів УЄФА після перемоги над "Лехом"

"Динамо" проти земляків

Два перші матчі заплановані на п'ятницю, 13 березня. О 13:00 зіграють "Полтава" та "Карпати". Матч пройде на львівському стадіоні Україна, хоча номінальним господарем виступить "Полтава".

А о 18:00 – стартує столичне дербі. "Динамо" на стадіоні імені Валерія Лобановського проекзаменує земляків з "Оболоні".

"Полісся" без права на помилку

Три поєдинки будуть зіграні у суботу, 14 березня. Розпочнеться змагальний день о 13:00 у Черкасах, де місцевий ЛНЗ зіграє з чинним віце-чемпіоном – "Олександрією". О 15:30 "Кудрівка" зустрінеться з "Вересом". Тут, як і в матчі "Полтава" – "Карпати", маємо характерний для вітчизняного чемпіонату парадокс. Гра відбудеться у Рівному, але господарем вважається колектив з Чернігівщини.

Центральний матч дня стартує о 18:00 у Житомирі, де "Полісся" гратиме з криворізьким "Кривбасом". Команда Руслана Ротаня після поразки від "Динамо", випереджає киян лише на один бал. Щоб зберегти позицію в топ-3, вона вже не має права на помилку. Але "Кривбас" – той суперник, що здатний на неприємні сюрпризи.

"Шахтар" між УПЛ та єврокубком

Завершиться 20-й тур трьома матчами неділі, 15 березня. О 13:00 "Епіцентр" з Кам'янця-Подільського прийме львівський "Рух" на арені "Лівий Берег", що на Київщині. О 15:30 "Колос" у Ковалівці проведе зустріч з луганською "Зорею".

Закриє тур поєдинок о 18:00 на "Арені Львів". Тут донецький "Шахтар" на правах господаря перетнеться з харківським "Металістом 1925". Підопічні Арди Турана розриваються між чемпіонською гонкою в Україні та виступами в Лізі конференцій. А в грі проти амбітного суперника з УПЛ навряд чи вдасться перевести дух – може бути навіть складніше, ніж з "Лехом".

Перелік матчів 20-го туру УПЛ

П'ятниця, 13 березня

  • 13:00. "Полтава" – "Карпати"
  • 18:00. "Динамо" – "Оболонь"

Субота, 14 березня

  • 13:00. ЛНЗ – "Олександрія"
  • 15:30. "Кудрівка" – "Верес"
  • 18:00. "Полісся" – "Кривбас"

Неділя, 15 березня

  • 13:00. "Епіцентр" – "Рух"
  • 15:30. "Колос" – "Зоря"
  • 18:00. "Шахтар" – "Металіст 1925"

Дербі для &quot;Динамо&quot;, амбітний виклик для &quot;Шахтаря&quot;: розклад матчів і трансляцій 20 туру УПЛ

Дербі для &quot;Динамо&quot;, амбітний виклик для &quot;Шахтаря&quot;: розклад матчів і трансляцій 20 туру УПЛ

Де дивитися матчі

Усі поєдинки покаже канал UPL.TV. Він доступний на більшості OTT-платформ – MEGOGO, "Київстар ТБ", Volia TV, Setanta Sports, SWEET.TV, Vodafone TV, Youtv та OmegaTV.

Також телеканал ретранслюють оператор супутникового телебачення VIASAT і низка загальнонаціональних та місцевих кабельних операторів.

Раніше ми показали, як грає 18-річний легіонер з Малі, який поповнив склад "Динамо".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Футбол УПЛ
Новини
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Чи знизять податки на пальне, щоб "збити" ціни на АЗС: Кабмін дав чітку відповідь
Аналітика
"Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні "Буде щось таке, чого ворог не очікує". Велике інтерв’ю з генералом Комаренком