Деніел Редкліфф і Том Фелтон возз’єдналися через 24 роки після прем'єри "Гаррі Поттера" (фото)

Так, ЗМІ зафіксували момент їхньої першої зустрічі за понад 10 років. Побачивши один одного, актори тепло обійнялися та кілька хвилин спілкувалися просто у залі, де збиралися глядачі.

Згодом вони разом позували для фото - це їхній перший спільний публічний знімок з 2011 року, коли вони востаннє з’являлися разом на прем’єрі фінального фільму "Гаррі Поттер і Смертельні реліквії: Частина 2".

Редкліффу зараз 36 років, Фелтону - 38. Вони познайомилися ще дітьми під час зйомок першого фільму "Гаррі Поттер і філософський камінь", який вийшов на екрани 24 роки тому.

У франшизі Редкліфф зіграв Гаррі Поттера, а Фелтон втілив образ його головного шкільного суперника Драко Мелфоя.

Попри напружені відносини персонажів на екрані, у реальному житті актори зберегли дружні стосунки.

Раніше Том Фелтон зізнавався, що саме Редкліфф надихнув його спробувати себе на Бродвеї.

Він розповів, що вперше побачив Деніела на сцені понад десять років тому, а нині той уже є лауреатом премії "Тоні".

Наразі Фелтон дебютує на Бродвеї у виставі "Гаррі Поттер і прокляте дитя", де знову повернувся до ролі Драко Мелфоя.

Постановка демонструє історію дорослішання дітей Гаррі та Драко і вже сьомий рік не сходить зі сцени у Нью-Йорку.

За тиждень Дня подяки шоу зібрало понад 3,15 мільйона доларів, встановивши касовий рекорд.

Глядачів також тішить несподіваний фан-сервіс: перед дуеллю у виставі Фелтон відтворює одну з найвідоміших фраз Драко, прикриваючи обличчя рукою та звертаючись до Поттера.

Сам Редкліфф ще не встиг побачити Фелтона у "Проклятому дитяті", але раніше зізнавався, що був зворушений словами колеги про його вплив.

Актор зазначав, що завжди вважав Тома "крутішим", адже той був старший і авторитетніший на знімальному майданчику.

Крім того, у 2026 році Редкліфф повернеться на Бродвей у сольній постановці "Every Brilliant Thing". Попередні покази стартують у лютому, а офіційна прем’єра запланована на березень.

Наразі ж актор з’являється на великих екранах у фільмі "Весело котимося", який вийде в прокат 5 грудня.